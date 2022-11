Una sconfitta pesante, che getta nuove ombre sul cammino dell'Inter in campionato: i nerazzurri escono sconfitti dall'Allianz Stadium per mano della Juventus, quinto ko in campionato arrivato dopo una buona prima parte di gioco ma senza la capacità di dare il morso letale al match. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, intervistato da DAZN: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove non puoi andare al riposo sullo 0-0 in casa della Juve. Il rammarico è lì. Nel secondo tempo abbiamo preso gol dopo essere partiti bene e ci siamo disuniti, pur avendo l'occasione per pareggiare, e poi prendiamo il 2-0. La sconfitta è pesante, fa male, è contro una nostra competitor, ma il calcio è così: l'anno scorso magari abbiamo vinto senza meritare, quest'anno forse non ci sta il 2-0 ma dobbiamo migliorare in questi match ed essere bravi a girare gli episodi dalla nostra".

Solo sconfitte negli scontri diretti, un caso o questione di mentalità?

"E' un dato di fatto, dobbiamo fare di più. Non possiamo non andare in vantaggio dopo quanto fatto. Dobbiamo migliorare nei dettagli perché questi match sono sempre sul filo".