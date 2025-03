A margine della cerimonia della 'Panchina d'Oro', andata in scena oggi a Coverciano, Simone Inzaghi si è espresso anche sul fresco esonero di Thiago Motta dalla Juventus: "E' un collega che stimo, ci siamo incontrati tante volte - la premessa del tecnico dell'Inter ai cronisti presenti -. E' capitato, mi spiace per lui perché lo stimo come allenatore e soprattutto come uomo. Penso che ritornerà molto velocemente perché è un allenatore veramente bravo"

Parlando del premio ricevuto, Inzaghi ha aggiunto: "E' motivo d'orgoglio, a maggior ragione in una sede così prestigiosa come Coverciano dove è cominciato tutto. Sono stati tre anni lunghi di corsi, durante i quali ho fatto avanti e indietro da Roma. Essere votato dai propri colleghi fa piacere, è giusto condividere questo riconoscimento con tutta la famiglia Inter, avrei voluto con me tutte le persone".

In seguito, Inzaghi ha ribadito le ambizioni della sua squadra: "Quattro motivi per votarmi anche l'anno prossimo? Vediamo, mancano tre mesi importantissimi per chiudere campionato, Champions e Coppa Italia. Poi avremo il Mondiale per Club, dove l'Inter vuole essere protagonista sapendo che il calcio è uno sport e quindi noi vogliamo essere competitivi su tutti i fronti".

Infine, un bollettino sugli infortunati: "Gli acciacchi le hanno tutte le squadre, Inter compresa. Ora abbiamo avuto un problema con Dumfries e Lautaro, lo staff sta già cercando di lavorare nel migliore dei modi. Penso sia più breve il recupero di Lautaro, ma c'è fiducia anche per Dumfries. Poi avevamo già fuori qualche giocatore che rientrerà dopo la sosta".

