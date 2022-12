Romelu Lukaku più Edin Dzeko, il duo d'attacco sognato da Antonio Conte quando allenava l'Inter, è un'idea che intriga pure Simone Inzaghi. Non a caso, scrive la Gazzetta dello Sport, è una delle due ipotesi su cui il tecnico piacentino sta lavorando alla Pinetina in vista del crocevia scudetto del 4 gennaio contro il Napoli. In attesa di vedere come recupererà Correa dall'infortunio e, soprattutto, in che condizione tornerà ad Appiano Lautaro Martinez, fresco campione del mondo, le opzioni sul tavolo per disegnare il reparto offensivo sono due: l’avanzamento di Mkhitaryan alle spalle di una prima punta continua a dare certezze, almeno in amichevole, ma in parallelo prende forza la candidatura dei due centravanti schierati contemporaneamente. "Il confine tra scelta obbligata e opzione studiata è molto sottile in casi come questo. Di certo, un assist per azzardare la nuova coppa è arrivato da uno dei due possibili protagonisti: nella casa del Betis, mentre i compagni lo aspettavano sul pullman, Edin Dzeko andava di fretta, ma ha fatto in tempo a dire con occhi che brillavano quanto gli piacerebbe giocare in coppia con Lukaku", si legge sulla rosea.