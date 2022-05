Al termine del pirotecnico 4-2 sull'Empoli, Simone Inzaghi commenta a DAZN i 90 minuti del Meazza. Ecco le considerazioni dell'allenatore nerazzurro.

Cosa ha pensato al termine di questo match?

"Ho fatto i complimenti ai miei perché abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi 20-25 minuti in cui c'era troppa foga. L'Empoli gioca molto bene, quindi c'era da essere più ordinati senza palla. Ci siamo fatti prendere dalla foga e abbiam pagato a caro prezzo. Poi siamo stati bravissimi, la squadra non vuole mollare. Ora bisogna recuperare energie per mercoledì".

Sembravate fuori dalla lotta scudetto, poi la rimonta. Quanta pressione mettete a Milan e Juve?

"Una grandissima iniezione di fiducia. Mancano tre gare alla fine, dal 20 di agosto questa squadra va forte e spende tanto. Ma siamo rimasti lucidi, attaccati. Io guardo la mia squadra. Questa rimonta contro un ottimo avversario mi dà grande fiducia".

Con oggi sono 22 i punti conquistati partendo da situazione di svantaggio: sei più contento perché non mollate mai o perché spesso andate sotto?

"Una squadra esperta come la nostra non deve prendere quei due gol, ma la sensazione è quella che volevamo segnare subito davanti a questo pubblico trascinante. Non abbiamo tenuto le distanze e abbiamo pagato gli errori a caro prezzo".