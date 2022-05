Dopo il 3-1 inflitto al Cagliari che tiene ancora accesa una piccola speranza per lo Scudetto dell'Inter, Simone Inzaghi si presenta nella pancia dell'Unipol Domus per analizzare la preziosa vittoria ottenuta in Sardegna. FcInterNews.it, presente sul posto con il proprio inviato, vi riporta le sue dichiarazioni.

Quanto credete ancora allo Scudetto?

“Manca una partita, la squadra ci crede. Mi è successo una volta di essere due punti dietro all’ultima giornate e quindi ci crediamo fino alla fine. Mercoledì dopo la partita e giovedì abbiamo festeggiato questa bellissima coppa e in due giorni i ragazzi sono stati bravi ad organizzare una partita seria contro una squadra in lotta per la salvezza. Ho una grandissima squadra di professionisti seri”.

Cosa ha detto ai ragazzi dopo la vittoria del Milan?

“È successo anche a Udine. Ho detto di non guardare e di pensare a noi, la cosa importante era fare la nostra partita. L’ultima di campionato sarà aperta anche per lo Scudetto, è un campionato molto emozionante”.