Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così il successo di stasera sul campo della Salernitana: "Lautaro stasera è stato bravissimo, deve continuare così insieme ai suoi compagni. Lui e i suoi compagni hanno fatto grandi cose, è partito forte. Ora non deve fermarsi e continuare a lavorare come sta facendo. Capiterà altre volte di entrare nel secondo tempo, ma deve entrare colme ha fatto oggi".

Recupererà qualcuno per il Benfica?

"Non penso ma c'è qualche speranza, con tutte queste partite ravvicinate Frattesi, Cuadrado, Arnautovic e Sensi sono giocatori che in queste rotazioni farebbero comodo. Speriamo di poterli recuperare presto perché giocando così spesso non è facile. Chi ha giocato ha fatto bene, mancava solo un po' di cattiveria. Quando non le sblocchi queste partite rischiano di diventare insidiose. A fine primo tempo abbiamo sistemato qualcosina".

Sta facendo riflessioni sui singoli e sul turnover?

"È la prima di tante gare ravvicinate, a guardare i dati la partita dove abbiamo corso di più è stata quella con il Sassuolo. Ci sono partite che richiedono un grande dispendio fisico, ho bisogno di tutti i giocatori, sia quelli che hanno cominciato e che sono entrati hanno fatto bene. Asllani è entrato molto bene, Calha non ha chiesto il cambio ma era ammonito e avevo Kristjan pronto".

Oggi lo stadio era molto caldo.

"Ci aspettavamo questo clima, ma anche oggi i nostri tifosi erano tantissimi, ci hanno sostenuto e aiutato".