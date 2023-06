Simone Inzaghi analizza anche nella sala conferenze dell'Olimpico-Grande Torino la vittoria ottenuta contro i granata nell'ultimo turno di campionato. Queste le sue dichiarazioni:

E' stata una gara allenante in vista di Istanbul?

"Abbiamo fatto partita importante contro avversario di valore. Il Toro ha trovato un'Inter organizzata e determinata per onorare al meglio l'impegno per società e tifosi. Abbiamo consolidato la classifica".

Come mai queste scelte in attacco?

"Dovevo decidere chi togliere per Dzeko, stavano entrambi bene ma Lautaro aveva appena fatto una scivolata e si rischiava la squalifica. Speriamo di recuperare Correa, si sono alternati tutti bene per il bene dell'Inter".

Come mai poco turnover?

"Voglio recuperare tutti, anche chi è rimasto a casa, per avere più scelta possibile. Siamo una squadra che negli ultimi due mesi ha giocato 19 partite: una gara ogni 48-72 ore, era passata una settimana piena e avevano recuperato tutti dopo due giorni di riposo. Tutti volevano essere protagonisti".

Si aspettava un Toro più feroce nel primo tempo?

"Hanno comunque trovato una grande Inter che poteva anche fare il secondo gol. Nella ripresa ci siamo abbassati e hanno creato, sono un'ottima squadra con Juric che ha fatto un gran campionato e sta crescendo tanto".

Su Dimarco.

"Non era al 100%, abbiamo preferito lasciarlo a casa. Ma alla ripresa sarà in gruppo".

