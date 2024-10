Dopo il giro di interviste mediatiche, Simone Inzaghi si presenta anche nella sala conferenze dello Stadion Wankdorf per un nuovo commento della partita di questa sera contro lo Young Boys. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le parole del tecnico nerazzurro:

L'Inter in Champions non ha ancora preso gol.

"Non era semplice, la squadra svizzera era fisica, su un campo dove era difficile giocare. I ragazzi sono stati bravi, penso all'occasione di Bisseck, a quelle di Zielinski, al rigore... La gara si è complicata ma abbiamo vinto. Sui rigoristi dopo Calhanoglu abbiamo Taremi e Arnautovic che tirano i rigori nelle loro nazionali. Potevano tirarlo tutte e due, ha tirato Arna, ha sbagliato, era deluso ma deve continuare così".

Contento della gestione delle energie in vista di domenica?

"No, sono contento del cuore dei ragazzi. Non sono contento per Carlos Augusto. Sono contento di questa tornata di partite, siamo alla seconda e abbiamo però qualche problema di rotazione. Il problema di Carlos temo sia qualcosa di più, mentre per gli altri ho buone sensazioni. Questa mi sembra la storia più complessa. Per noi è importantissimo in questo periodo complicato".

Questa è la quinta vittoria di fila, la squadra sta salendo di livello?

"Sì, non si fanno cinque vittorie se non si è al livello giusto. La squadra deve sistemare qualcosa ma bisogna continuare così, abbiamo sette punti in Champions. Questo è un momento speciale per noi".

Chi è il migliore dello Young Boys?

"Sapevamo che ci avrebbero creato difficoltà ed è successo, col nuovo allenatore hanno ritrovato spirito. Mi ha impressionato il portiere ma avevamo sottolineato come fosse stato molto bravo".

C'è una relazione tra il campo e l'infortunio di Augusto?

"Il rischio c'era, quando vai a giocare su una superficie diversa... Oggi c'era questo rischio, nelle accelerazioni e nelle frenate è stato il momento in cui ha sentito il problema. Ci toglie un giocatore importante".

Conti di recuperare qualcuno per domenica?

"Vedremo giorno dopo giorno. Asllani domani tornerà a calciare col pallone e vedremo la sopportazione del dolore, per gli altri due valuteremo con lo staff".