Simone Inzaghi si presenta nella sala conferenze di San Siro per offrire il suo punto di vista sulla prima vittoria stagionale della sua Inter, capace di battere 2-0 il Lecce nel debutto in campionato di fronte al proprio pubblico. Le sue parole:

Come sta l'Inter? Magari qualcuno è ancora indietro a livello di condizione...

"Il calcio d'agosto è difficile per tutti, avevo grande fiducia per come ho visto la squadra allenarsi. A Genova eravamo arrabbiati dopo il pareggio, ma avevamo fatto bene, pur con degli errori gravi nell'occasione dei due gol. Il Lecce è venuto a fare la sua gara a difendersi e ripartire, la squadra è stata concentrata come piace a me. Abbiamo fatto una prima mezzora molto buona, poi abbiamo perso un paio di palle centralmente e nell'ultimo quarto d'ora siamo stati meno lucidi. Nella ripresa fortunatamente siamo stati tranquilli dopo il 2-0 di Calhanoglu".

Come sta Lautaro?

"Ci sono stati degli affaticamenti perché i giocatori sono arrivati scaglionati. C'è stato qualche contrattempo, cerchiamo di preservare i nostri giocatori. Lautaro abbiamo deciso di non rischiarlo, vedremo giorno per giorno se ci sarà venerdì".

Bella risposta di Taremi.

"A me è piaciuto, piace dal 13 luglio. E' intelligente, esperto, segna tanti gol. E' stato poco appariscente, ma sul primo gol è stato bravo a ad allungare la palla per Darmian. E' entrato bene anche Arnautovic con lo spirito giusto. Ha lavorato bene Thuram. Ho avuto risposte importanti".

L'emozione di tornare a San Siro con la seconda stella.

"Siamo tornati qui dopo tre mesi, era stato emozionante fare la rifinitura qua ieri, oggi è stato bellissimo. I tifosi ci hanno tributato il giusto applauso, eravamo arrabbiati per sabato e abbiamo regalato loro una vittoria. L'Atalanta sappiamo che tipo di squadra è, in continua evoluzione".

A che punto è Zielinski?

"Ha lavorato bene, a centrocampo ne ho cambiati due, mi sta soddisfacendo. Ci darà una grandissima mano".

Saresti soddisfatto se rimanesse Correa come quinta punta?

"Assolutamente sì, Correa sta lavorando molto bene. E' un giocatore che conosco da tantissimo tempo, ha ottimi dati fisici in allenamento".