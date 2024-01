Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così in conferenza stampa il match vinto stasera per 1-0 contro la Fiorentina: “È stata una partita molto importante su un campo difficile, la squadra ha fatto un ottimo primo tempo e lì secondo me dovevamo chiuderla. Dovevamo fare un altro gol perché una squadra come la Fiorentina ti può sempre impensierire, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e poi lì può succedere di tutto. È una vittoria importantissima, ma il percorso è lungo. Abbiamo vinto 17 partite su 21, dobbiamo continuare sapendo che saranno difficili come lo è stato stasera”.

Che risposte ha avuto da Asllani, Frattesi e Carlos Augusto?

“Hanno fatto bene, non ho cambiato nessun centrocampista anche se Klaassen meriterebbe di giocare di più, ma quelli che hanno giocato hanno fatto molto bene e non li ho voluti cambiare. Siamo solo a metà del nostro percorso che sarà pieno di insidie come lo è stato stasera”.

Dimarco come mai fuori?

“Ho fatto delle valutazioni, è partito Carlos Augusto, avrei voluto inserirlo poi ma la Fiorentina metteva centimetri in continuazione e non mi volevo abbassare. Sapevo che loro erano pericolosi e così ho fatto altre scelte”.

Essere davanti mette pressione alla Juve?

“Vedendo come stiamo giocando e come stiamo approcciando le gare non sono preoccupato, i ragazzi devono continuare in questo modo ed essere a +1 o a -2 cambia poco, conta che la squadra continui in questo modo".

State lavorando sulla versatilità degli atteggiamenti?

"Sono partite differenti... Con la Lazio avevamo avuto una preparazione più lunga e tranquilla, col Napoli siamo scesi in campo dopo due giorni e mezzo. Due finali in una, sapevamo che in questa partita potevamo rischiare nell'andare avanti. Infatti nel primo tempo non ero soddisfatto per l'1-0. La Fiorentina era tornata prima di noi e aveva avuto più tempo, oltre ad essere un'ottima squadra allenata bene. Ti fanno sempre soffrire, vittoria importante ma non decisiva".