Arriva anche per Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, il momento di fare il bilancio consuntivo di questa stagione conclusasi con la partita di oggi vinta per 3-0 contro la Sampdoria, purtroppo inutile per la conquista dello Scudetto. Arrivato in sala conferenze, Inzaghi commenta l'esito del match e di questo campionato con uno sguardo anche verso il futuro. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le parole del tecnico interista:

Che bilancio fai di questo campionato, le cose più importanti e il rimpianto?

"Abbiamo fatto un'ottima stagione, che sarebbe stata straordinaria con lo Scudetto. Se guardo indietro vedo i due trofei alzati e l'abbraccio sincero dei tifosi di oggi, meritato per un gruppo che ha dato tutto in campo".

Che cosa deve fare tutto il mondo Inter la prossima stagione per fare più degli 84 punti di quest'anno?

"Quello lo analizzeremo e vedremo a mente fredda con la società. In settimana è previsto un incontro, sappiamo che ci aspetterà una stagione da programmare con l'obiettivo di patire meno di quest'anno, sperando di tenere i giocatori migliori e cercando anche di aggiungere qualcosa perché nella vita bisogna sempre migliorarsi".