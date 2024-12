Tocca a Simone Inzaghi presentarsi nella sala conferenze dello stadio di San Siro per analizzare l’esito della partita contro il Parma coi cronisti presenti, tra i quali l’inviato di FcInterNews.it:

Quanto temevi questa partita e quanto sei soddisfatto della prova dei ragazzi?

"Sono molto soddisfatto, abbiamo messo determinazione e concentrazione contro un'avversaria che ha fatto molto bene sin qui. Sono molto contento".

Come mai Thuram ti è venuto a cercare?

"Perché a fine primo tempo gli abbiamo detto di andare lì perché i giocatori del Parma andavano alti. Poi gli abbiamo detto di tornare in quella posizione. Un abbraccio spontaneo".

Lautaro al 94esimo si è fatto un bel po' di campo, quanto è importante in queste circostanze?

"Importantissimo, quel recupero è stato un segnale. So cosa è il gol per un attaccante, ma lui era contento perché la squadra ha vinto. Deve continuare così, oggi ha trovato un portiere che ha fatto due parate straordinarie. Il gol arriverà".

Quanto influirà l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia nella corsa Scudetto?

"Se ne è sempre parlato, preparare le partite con più tempo è sempre un aiuto. Poi ognuno farà il suo percorso, io mi concentro sul percorso dell'Inter, avremo un tour de force con la Supercoppa. Tutto sarà più complicato, ora abbiamo avuto pure il problema di domenica che non è stata una serata semplice per nessuno. Bove sta bene, siamo contenti ma quei momenti sono stati difficili per tutti".

Quante squadre ha l'Inter?

"Ho 25 giocatori dei quali sono innamorato, mi stanno dando tutto. Pensando al percorso di questi tre anni e mezzo sono molto orgoglioso, tre anni e mezzo fa vederci già negli ottavi di Champions è una grandissima soddisfazione da condividere coi ragazzi e col mio staff per il Mondiale per Club".

Tre marcatori differenti, a te piace questa cosa?

"A me piace vincere, poi se segnano tre giocatori diversi mi aiuta di più. Ma a me interessa la vittoria, sono contento perché ho visto grande concentrazione. L'unico neo è il gol preso perché non lo meritavamo per come siamo stati compatti e lucidi".

Queste ingerenze esterne ti danno fastidio?

"Lascio correre, mi concentro sulle cose nostre. Poi nel calcio si parla e si dice, io sono concentrato sulle cose nelle quali riesco a incidere. Siamo in un ottimo momento ma anche le altre, dobbiamo viaggiare così".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!