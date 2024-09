Pari d'esordio per l'Inter, arrivata all'Ethiad Stadium con grinta, personalità e qualità. Caratteristiche che hanno fatto della squadra di Simone Inzaghi un'arcigna nemica per il Manchester City di Guardiola che non è riuscita ad ottenere i tre punti né ad andare a segno tra le mura amiche di casa per la seconda volta nelle ultime cinque stagioni. Un risultato che l'allenatore nerazzurro commenta così in conferenza stampa: "I ragazzi sono stati giganteschi, avevo chiesto una prova importante e l'abbiamo fatto. Conosciamo il Manchester City, dovevamo fare una grande partita e l’abbiamo fatta con occasioni importanti. Potevamo essere più bravi, però abbiamo lavorato tutti insieme di squadra come abbiamo fatto in questi anni. Quando vogliamo siamo un osso duro per tutti".

Zielinski cosa ha di diverso da Mkhitaryan?

“Sono due giocatori di qualità entrambi. Zielinski l’abbiamo voluto perché sappiamo che ci può dare tanto. Poi hai avuto qualche problemino, è errato bene a Monza e gli ho dato questa possibilità perché la meritava, come tanti altri. Abbiamo bisogno di tutti con tutte queste partite ravvicinate, di volta in volta dovrò fare delle scelte con sempre in testa il bene comune".

Quanto è importante arrivare al derby dopo questa partita?

"Chiaramente si preparano meglio le partite dopo buone prestazioni. La vittoria mi sarebbe piaciuta di più, chiaramente, ma avremo un rientro dopo una trasferta lunga, rientro che faremo domani perché questa sera non è possibile. I ragazzi che stasera hanno giocato domani riposeranno".

Cosa dà in più Taremi?

"Giocatore importante che ha fatto un'ottima gara, come la stava facendo Thuram. In quel momento dovevo prendere una decisione e in quel momento era meglio far uscire Thuram anche se non stava sfigurando e ci stava dando una mano. Taremi ha lavorato tantissimo perché avevamo bisogno degli attaccanti. Giocare col Manchester non è semplice, avevo bisogno degli attaccanti che hanno fatto, tutti quanti, un grandissimo lavoro".

Quanto si è disperato sul tiro di Darmian?

"Mi sono disperato di più su quella di Mkhitaryan. Perché l'ho visto arrivare e mi sembrava fosse gol, mi sono disperato un po' di più. Su Darmian è stato bravo anche il loro giocatore, altrimenti ci sarebbe arrivato".

Dimarco ci sarà nel derby?

"Dovrebbe. Chiaramente non prenderemo rischi, però c'è abbastanza fiducia. Se farà una buona rifinitura sabato sarà sicuramente tra i convocati. Abbiamo medici e fisioterapisti bravissimi che lo monitorano ogni giorno. Oggi ha fatto lavoro di scarico e sembrava che la situazione fosse tranquilla quindi lo valuteremo. Se ci darà garanzie, sarà della partita".

La scelta di inserire Frattesi al posto di Calhanoglu?

"Barella aveva fatto circa dodici chilometri e mezzo, ho chiamato Frattesi in quel momento. Poi quando volevo inserirlo al posto di Barella, Calhanoglu veniva da un problemino e ho sostituito Frattesi al posto di Calhanoglu perché Asllani era già seduto, aveva smesso di riscaldarsi da due minuti. So che posso contare su entrambi e ho scelto Frattesi".

