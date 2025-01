Dopo il classico giro di interviste alle emittenti tv, Simone Inzaghi si presenta nella sala conferenze dell'Al-Awwal Stadium di Riad per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

Perché l'Inter riesce a dominare l'Atalanta così spesso?

"Per quanto riguarda stasera abbiamo avuto un atteggiamento ottimo, approcciato i due tempi come dovevamo contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo messo corsa, aggressività, concentrazione massima. Complimenti ai ragazzi, ma sappiamo che manca l'ultimo passo lunedì. Sarà importante più di stasera, oggi vincere la Supercoppa è più difficile perché si giocano due partite nel giro di pochi giorni".

Si aspettava che De Vrij potesse rendere così giocando ogni tre giorni?

"Assolutamente sì, De Vrij è un campione assoluto, giocatore fortissimo che come gli altri ha un collega di reparto altrettanto forte come Acerbi, che sta mancando. Gli abbiamo chiesto gli straordinari, stasera avrei voluto farlo riposare. Ma avevo Bastoni un po' affaticato e ho preferito togliere lui".

A tre giorni dalla finale preferirebbe affrontare un avversario con un nuovo allenatore o uno che finora contro le italiane è imbattuto?

"Fortunatamente ne ho fatte tante di finali grazie a questi ragazzi di oggi e quelli avuti negli anni precedenti. Io ho vinto e ho perso contro allenatori nuovi o contro allenatori lì da tempo. Chi meriterà domani sera come stasera ha meritato l'Inter andrà a giocarsi la finale".

Un aggiornamento su Thuram e un commento sulla prova di Lautaro?

"Lautaro ha disputato una gara da elogiare, poi chiaramente poteva fare gol ma c'è anche il merito di Carnesecchi, straordinario. Ma ha fatto un grandissimo lavoro come Thuram nel primo tempo. Thuram aveva un problema all'adduttore, non si sentiva libero e ho preferito cambiarlo subito per non giocarmi uno slot delle sostituzioni".

Pensa a qualche novità in vista della finale?

"Quello lo vedremo nei prossimi giorni. L'anno scorso abbiamo avuto un problema con Bastoni in semifinale e abbiamo dovuto cambiare assetto in finale spostando Acerbi a sinistra, inserendo De Vrij. Dovremo valutare i giocatori usciti stasera. Ma da allenatore sono tranquillo perché ho la fortuna di avere un grande gruppo. Cercheremo di recuperare nei prossimi giorni poi lunedì presenterò la migliore formazione".