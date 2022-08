Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Lecce-Inter per analizzare il match del Via del Mare, vinto dai nerazzurri per 1-2 all'ultimo secondo grazie al guizzo di Dumfries.

Cosa c'è da migliorare dopo una prestazione del genere?

"C'è da migliorare la condizione, è normale, siamo al 13 agosto e tanti giocatori devono migliorare la propria condizione. Dopo l'episodio di Lautaro la squadra si è incattivita, dovevamo rimanere nella partita per non rimettere in partita il Lecce".