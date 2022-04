Dopo aver offerto le sue prime impressioni ai colleghi di Mediaset, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si accomoda nella sala conferenze di San Siro per approfondire i temi del derby di Coppa Italia stravinto 3-0 contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

E' la chiusura di un cerchio dopo il derby di febbraio?

"Più che chiusura, parlerei di una gara importante che volevamo vincere, solo così potevamo andare in finale. E' un segnale importante contro una squadra di valore che anche questa sera ci ha creato qualche problema".

E' un bivio positivo come lo fu quello di Torino?

"No, penso che bisogna scindere le competizioni, campionato e Coppa. Ovvio che può dare fiducia, mi conforta aver visto i subentrati entrare bene con convinzione e determinazione. Ora con questa finale giocheremo sempre, bisognerà essere bravi a recuperare mentalmente e fisicamente".

Nota di merito per Lautaro.

"E' stato bravissimo, non è mai stato un problema, poi ci sono momenti in cui segni sempre e altri in cui segni meno. Lauti è in media con i gol fatti in tutte le competizioni, ora non deve mollare continuando così".