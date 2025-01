Nel tour di interviste a margine di Inter-Atalanta 2-0, Simone Inzaghi si è soffermato anche ai microfoni di Radio Tv Serie A per offrire la sua analisi sul semifinale di Supercoppa italiana di Riad: "Abbiamo fatto una grande prestazione, ho fatto i complimenti ai ragazzi - le parole del tecnico nerazzurro -. Siamo partiti forte, avremmo meritato il vantaggio già nel primo tempo contro una squadra di assoluto valore. Abbiamo approcciato i due tempi nel migliore dei modi, abbiamo trovato questi due gol con Dumfries e poi ci è mancato di segnare il terzo. Alla fine, abbiamo centrato con pieno merito la finale, una finale a cui teniamo tanto".

Ti hanno sorpreso le scelte di formazione di Gasperini?

"L'Atalanta è come l'Inter, ha tanti giocatori e poi di volta in volta si sceglie. Noi avevamo recuperato bene dopo Cagliari, una gara non troppo dispendiosa a livello fisico. Ho cambiato meno del dovuto, poi quando ho fatto le sostituzioni mi hanno aiutato i ragazzi".

Come sta Thuram?

"Aveva un problemino, non si sentiva libero. Ha fatto un provino all'intervallo, ma non si sentiva sicuro, così abbiamo fatto il cambio. Ma Taremi è entrato molto bene".

Cosa ha detto a Dumfries dopo i due gol?

"Non è abituato alle doppiette, ma ha il gol nel sangue: ne ha fatti tanti tra Inter e Olanda. E' stavo bravo primo a girarla per l'1-0, il secondo è stato un eurogol. Ci ha aiutato a centrare la finale".

