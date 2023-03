Neanche il tempo di smaltire l'adrenalina di Oporto e quella del sorteggio di Champions League che l'Inter deve subito focalizzarsi su una partita non certo banale. Domani sera al Meazza arriva la Juventus, in piena rincorsa per agganciarsi al treno europeo e l'obiettivo nerazzurro sarà difendere il secondo posto in classifica. Intanto Simone Inzaghi oggi è protagonista della conferenza stampa pre gara. A seguire le sue parole.

Gli scontri europei hanno tolto energie ma dato forza mentale e fiducia sia a Inter sia Juve.

"Sicuramente, sappiamo cosa rappresenta questa partita per società e tifosi. Si sfidano due squadre che stanno bene, ci saranno corsa, aggressività e determinazione come avviene in certe gare".

Allegri dice che sul campo sono secondi a +3 sull'Inter. Voi considerate la Juventus seconda o settima?

"La consideriamo una grandissima squadra, completa con giocatori fortissimi. La rispettiamo, l'abbiamo affrontata in finali molto sentite. Avremo anche due partite di coppa Italia davanti. Sappiamo quanto conta la preparazione mentale e con la Juve lo sarà di più".

Quanto può pesare l'entusiasmo del Do Dragao? L'aprile che vi attende può essere una spinta?

"La qualificazione è un grandissimo orgoglio ma sappiamo che il periodo è intenso e la stanchezza e gli infortuni ci sono. Ora bisogna guardare a domani, partita molto importante per il nostro percorso. Dalla ripresa avremo un aprile intenso, ci saranno altre 16 partite sicure e speriamo ce ne sia qualcuna in più. Avrò bisogno di tutti, sperando nella singola partita di averne sempre di più per aumentare le mie scelte".

Più preoccupato per le assenze in difesa o per i cali dopo grandi prestazioni?

"Quello è un dato di fatto, dopo partite importanti abbiamo subito cali. Abbiamo lavorato due giorni e mezzo, tra quelli in corsa Champions saremo i più impegnati ad aprile. Dobbiamo crescere e migliorare. Domani non avremo Skriniar, Gosens e Bastoni, altri giocatori andranno valutati nella seduta di oggi. Ma sono fiducioso, conosciamo l'importanza della gara di domani".

Si può sognare veramente un grande finale di stagione in Champions?

"Ce lo auguriamo tutti, ma da allenatore l'unico mio pensiero è la Juventus. Siamo orgogliosi di Oporto per noi stessi, per la società e i tifosi, ma il focus è sul campionato. Vogliamo fare bene l'ultima gara di un ciclo terribile".

A che punto è Lukaku? Puoi esporti sulla sua permanenza?

"Sta aumentando i minutaggi, è stato importantissimo per qualificarsi in Champions. All'andata col Porto ha segnato, ha giocato oltre 90 minuti a La Spezia, a Oporto è entrato bene. Poi devo fare scelte di volta in volta, ma sono molto contento di lui. Da quattro giorni si sta allenando bene anche Correa, avremo bisogno di tutti".