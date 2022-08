"Sul mercato la squadra è quella concordata con la società. Ci manca un centrale per sostituire Ranocchia, la società ci sta lavorando e penso di non doverne più parlare perché il mercato in entrata e in uscita è chiuso". Un Simone Inzaghi piuttosto perentorio ha posto probabilmente fine alle telenovele di mercato dell'Inter da qui al 1° settembre, quando chiuderà l'aattuale finestra. Nessuna cessione eccellente dunque, come d'accordo con la dirigenza, anche se una piccola percentuale di rischio è legittimo mantenerla per quanto il tecnico piacentino neanche ne vorrebbe sentir parlare. Arriverà comunque un nuovo giocatore, un difensore, che prenderà il posto di Andrea Ranocchia nella rosa nerazzurra e su questo non c'è alcun dubbio. Così come, stando al veto alle cessioni, il budget sarà zero per questo ultimo innesto.

Nel corso della conferenza stampa Inzaghi ha fatto anche capire come pensa di intervenire in caso di assenza nel terzetto difensivo titolare. Con Stefan de Vrij out, sarebbe Milan Skriniar a giocare al centro della difesa mentre per i ruoli di braccetto l'allenatore conta molto su Danilo D'Ambrosio e Matteo Darmian, i quali potrebbero permettere a Federico Dimarco di agire da quinto a sinistra di centrocampo. Insomma, le soluzioni non mancano e la gerarchia dietro è assodata. Per questa ragione il nuovo arrivo servirà a completare l'organico, con l'etichetta di sesto uomo del reparto arretrato. E sempre per questa ragione non è intenzione della dirigenza fare chissà quale investimento anche dal punto di vista dell'ingaggio.