La sua faccia incredula e persa nel vuoto nel momento dell'increscioso errore di Ionut Radu la diceva lunga. La sua Inter si fa male, troppo male da sola e butta via nel peggiore dei modi la chance per il sorpasso sul Milan regalando al Bologna una vittoria in rimonta grazie alla topica del sostituto di Samir Handanovic che di fatto consegna a Nicola Sansone il pallone del successo ai felsinei. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

Tre punti persi che pesano. C'è stato modo, anche con gli sguardi, di dirsi qualcosa a fine partita?

"Senz'altro. C'è amarezza, è normale sia così. Non siamo più padroni del nostro destino, dovremo vincere assolutamente le ultime quattro e guardare il Milan. Abbiamo approcciato il match nel migliore dei modi, bisognava fare il secondo gol e non prendere quello di Arnautovic perché poi come abbiamo visto in partita può succedere di tutto".

Come mai è mancato il killer istinct?

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con una pecca sul gol di Arnautovic che non puoi concedere. Abbiamo creato tanto e meritato il secondo gol. Poi nella ripresa la frenesia e l'aver velocizzato le giocate ci ha penalizzati ma eravamo in partita. Il Bologna non si è mai presentato in area, poi dopo l'infortunio del secondo gol si è persa lucidità. Ora siamo indietro, dobbiamo recuperare e non dipende più da noi".

Nel secondo tempo non eravate gli stessi. Merito del Bologna o voi troppo frenetici?

"Troppo frenetici noi. Volevamo segnare dopo l'1-1, abbiamo avuto occasioni clamorose come quella di Lautaro e creato altre situazioni. Il rammarico più grande però è non aver chiuso la partita nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo perso un po' le distanze pur avendo fatto bene, dopo l'infortuno del gol preso però ci siamo disuniti. La squadra ha creato, deve tenere alta la testa. E' un brutto passo falso, ma dobbiamo andare avanti. Il Bologna ha fatto una partita di grandissimo sacrificio, mancano 12 punti e due punti a quattro giornate dalla fine si possono recuperare. Dobbiamo lavorare".