Discorso da capitano di Handanovic prima del match... "Valore aggiunto in campo e fuori. Solo così si prosegue in questo cammino. Ma tutti ci hanno dato una grande mano, anche quelli che sono entrati dalla panchina. Negli ultimi 25 minuti siamo saliti di tecnica, come avremmo dovuto fare anche all'inizio della ripresa. E così abbiamo vinto".

Come mai nel primo quarto d'ora vi siete tirati un po' indietro?

"Abbiamo sbagliato tecnicamente e il Sassuolo ha buone pressioni. Poi vedendo gli ultimi minuti fatti così bene, allora magari vuol dire che la squadra fisicamente sta bene. Ma si era visto anche nelle sconfitte".

Oggi Asllani più in sofferenza, soprattutto per la marcatura fissa. Il cambio per questo o per l'ammonizione?

"Per entrambi i motivi. Con la Roma aveva fatto benissimo, oggi non era semplice giocare. Poi aveva il giallo preso che lo condizionava e allora ho messo dentro Mkhitaryan che sta benissimo, così non ho perso nemmeno uno slot facendo il cambio nell'intervallo. Ma sta facendo benissimo Asllani e deve solo continuare così".

Importante che Dzeko abbia ritrovato il gol?

"Edin ha fatto benissimo, ma anche Lautaro che ha sfiorato la rete in due occasioni. Lauti deve solo continuare così, il gol poi arriverà. Da attaccante mi preoccupavo per la mancanza di prestazione, non per il gol".

Come valuta la prima di Onana in Serie A?

"Ha fatto la partita che mi aspettavo, dando seguito alle prove in Champions. Portiere di qualità, che mi ha dimostrato di potersi giocare il posto con Handanovic. Con il Barça? Non mi sbilancio. Oggi, per esempio, pensavo di mettere De Vrij e Skriniar dall'inizio, ma non posso permettermi di perdere altri giocatori. Speriamo di recuperare qualcuno al più presto perché al momento sono e siamo in grande difficoltà".