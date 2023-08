L'Inter parte col piede giusto: grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e a un match saldamente controllato, i nerazzurri chiudono la pratica Monza con un secco 2-0. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport:

Qual è il valore di questa vittoria?

"Gara importante, contro un avversario di valore. Sono soddisfatto di tutti, ho visto un entusiasmo che mi piace anche dai tifosi che hanno riempito San Siro. Ho visto spunti positivi".

Qual è lo scatto che deve fare Thuram?

"Ha fatto quello che doveva fare, un'ottima partita. Ha attaccato la profondità quando doveva, non è stato fortunatissimo in un paio di circostanze. Poi i cambi hanno fatto benissimo; i primi quattro non hanno bisogno di presentazioni, poi Bisseck è entrato per Darmian che ha stretto i denti e ha fatto bene".

Il concetto di famiglia è nato molto prima della finale di Istanbul? E ripartite da lì?

"Questo concetto rafforza molto i nostri principi. Abbiamo cambiato tantissimo per scelta societaria e anche individuale di qualche giocatore, ma la squadra ha automatismi. Siamo ripartiti da due stagioni fatte molto bene, dobbiamo fare ancora tanto pur essendo partiti bene. Dobbiamo puntellare la rosa perché abbiamo l'obbligo di rendere felici i tifosi, ma la società sta lavorando al massimo".

Pavard basta per completare l'organico o vuoi anche un centrocampista?

"Sono giocatori di altre squadre, non voglio fare nomi. Siamo scoperti in quel ruolo e il mercato è in evoluzione, bisogna sempre stare attenti perché può succedere di tutto. Ho chiesto 20 giocatori e tre portieri di valore perché voglio competizione in ogni ruolo, poi aggregheremo 2-3 giovani di valore assoluto. Abbiamo perso cinque giocatori tra i migliori nel loro ruolo in Italia, c'è qualche cambiamento ma ho visto lavorare i ragazzi col sorriso come piace a me".

Arnautovic è entrato benissimo, può darti dei 'problemi'. Ti darà una grande mano perché è molto sorprendente.

"Speriamo, questi non sono problemi. In una squadra come l'Inter devi avere dubbi e scelte quotidiane, in attacco come l'anno scorso e quest'anno. Non sono problemi importanti".

Quest'anno i ballottaggi sono molto vicini, Carlos Augusto contenderà il posto a Dimarco come Cuadrado a Dumfries. Temi che ci possano essere problemi?

"Assolutamente no, so di avere ragazzi intelligenti che sanno di avere alternative in ogni ruolo. Sulle ali il gioco è più dispendioso, al 65esimo ho fatto i cambi sui quinti perché abbiamo gente che sa alzare la squadra".

