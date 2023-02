Dopo Matteo Darmian, è Simone Inzaghi a presentarsi di fronte alla telecamere di Sky Sport per anticipare i temi di Bologna-Inter: "Giocando così tanto è normale che ci siano dei ragionamenti a livello di formazione - le parole del tecnico nerazzurro -. Abbiamo qualche defezione, ma capita alle squadre che giocano tanto. Ho massima fiducia in chi giocherà, sarà una partita non semplice contro un avversario in salute che sta facendo bene".