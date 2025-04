Simone Inzaghi si ripresenta sul prato di San Siro per commentare a caldo per Amazon Prime Video il 2-2 con il Bayern Monaco che permette all'Inter di accedere alla semifinale di Champions League: "E' una serata bellissima, vissuta nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, contro una squadra fortissima - le parole del tecnico piacentino -. Abbiamo dovuto fare due grandi gare, mettendo tutto quello che avevamo. I ragazzi sono stati splendidi, è una vittoria da condividere con tutto il mondo Inter. Andiamo avanti in questa stagione lunga che ci sta dando tante emozioni".

Ora siete la squadra favorita in Champions.

"Far bene in questo palcoscenico dà maggior soddisfazione perché, al di là del budget che non va in campo, il Bayern non ha mai abbassato l'intensità, ma noi abbiamo risposto colpo su colpo".

La maturità dell'Inter dopo la finale di Istanbul, l merito è tuo?

"Il merito è dei ragazzi, che lavorano e si sacrificano insieme. Siamo insieme da quattro anni, all'inizio sapevamo di avere un'ottima squadra ma anche che dovevamo sistemare alcune cose. Siamo riusciti a vincere trofei importanti, è una grandissima soddisfazione che ripaga il lavoro mio e dello staff".

Cosa le ha detto Arnautovic per farla ridere?

"Stavamo parlando, ha preso un colpo con il Cagliari e non stava benissimo. Gli ho chiesto la disponibilità di entrare, me l'ha data ma poi ho optato per un altro cambio. Questo testimonia l'unione del gruppo, hanno sofferto con noi anche gli infortunati che erano in panchina. Gustiamoci queste serate, San Siro era davvero emozionante. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno messo in campo contro un avversario fortissimo".

