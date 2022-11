Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita di Bayern-Inter 2-0 ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo passato un girone importante e quest'aspetto ci dà una grandissima soddisfazione. Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra fortissima, avremmo potuto sbloccarla subito con Lautaro, Barella e il rigore non dato. Poi abbiamo preso gol su disattenzione, ma abbiamo provato a rimanere in partita facendo, nel complesso, una buona gara. Stasera sono riuscito ad alternare diversi giocatori, ognuno ha fatto la propria parte e sono contento. Domenica sicuramente abbiamo una gara difficile e vogliamo finire al meglio. Lukaku? Dispiace, è un giocatore importantissimo per noi, aveva dato grandi segnali di ripresi, ma ha avuto questo rallenamento. Sarà un valore aggiunto per noi".