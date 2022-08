Anche Inter-Spezia viene messa in archivio e Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, si presenta come di consueto davanti alle telecamere di DAZN per un'analisi a caldo della convincente prestazione dei suoi.

Davanti le scelte sono tante.

“Per un allenatore è importante vedere l’ultimo gol, con Dzeko che rifinisce e Correa che segna. Sono ottime risposte che vogliamo avere. I 5 cambi sono stati importanti qui e a Lecce".

Come fa a scegliere la notizia della serata?

"Sono contento, la squadra ha fatto una partita seria. L’avversario era in salute e avevano vinto la scorsa partita, siamo stati bravi e poi secondo me le fasi di possesso e non possesso sono state fatte bene".

Che differenza c’è tra la reazione di Lukaku a Lecce dopo il gol e quella di Lautaro di questa sera?

"Erano entrambi due gol importanti perché fino al gol stasera i primi 15-20 minuti eravamo contratti. L’1-0 è stato importante perché ci ha sbloccato e abbiamo giocato molto bene".