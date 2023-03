Un tonfo incredibile, per certi versi inspiegabile, per certi versi ancora più doloroso di quello di Bologna: l'Inter crolla a La Spezia per mano della squadra di Leonardo Semplici e arriva a otto sconfitte in questa tormentata stagione. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di DAZN:

Quanti sono i rimpianti per questi problemi ormai cronici per l'Inter in trasferta?

"C'è delusione, sarà una nottata brutta ma martedì giochiamo un ottavo di Champions. Fa male questa sconfitta, ma è venuta con modalità diversa dalle altre. Abbiamo messo tutto, ci voleva più cattiveria per trovare il gol. Non puoi chiudere 0-0 il primo tempo, perché il calcio è questo. La sconfitta è brutta, mi prendo le responsabilità; i ragazzi hanno messo tutto, dovevamo essere più cinici. Questo è il calcio, in trasferta il trend è negativo. Il risultato non ci soddisfa ma la squadra ha tenuto bene il campo".

Doveva calciare Lukaku il primo rigore?

"Lukaku e Lautaro sono i due rigoristi, quest'anno non era mai successo di averli in campo insieme perché Lukaku è stato fuori tanto. Dragowski è stato bravissimo, ma mi soffermerei sui 28-29 tiri; ci voleva più cattiveria perché avremmo meritato il gol prima. Poi dopo il pari non dovevamo concedere il rigore a loro".

Definirà ora la gerarchia dei rigoristi?

"No, sono loro due. Di volta in volta sceglieremo, sono bravi tutti e due".