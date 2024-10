Vincere a Empoli per archiviare definitivamente l'amaro pareggio del derby d'Italia di domenica sera e accorciare sul Napoli, che ieri è scappato a + 7 grazie alla vittoria sul Milan: è questo l'imperativo categorico con cui l'Inter scenderà in campo tra poco al Castellani. A pochi minuti dal kick-off, Simone Inzaghi inquadra così la sfida a DAZN: "Barella titolare? Diciamo che in questo momento abbiamo qualche problemino in quel ruolo lì, abbiamo Asllani che ha avuto un problema che non è risolto: oggi stringe i denti ed è qua con noi. Zielinski ha avuto un buon rientro con la Juventus e poi ha chiesto il cambio, quindi dopo due giorni e mezzo ho preferito Barella, che può fare tranquillamente quel ruolo".

Anche Lautaro e Thuram titolari perché questa partita non si può sbagliare: è la più importante?

"Sono tutte importanti, sappiamo il nostro percorso. Eravamo in campo 48 ore fa, così come l'Empoli, abbiamo avuto poco tempo per organizzare una buona partita. Avremo di fronte un avversario che sta facendo un ottimo cammino".

Ieri hai fatto mezzora di sessione video.

"Abbiamo analizzato la partita di domenica: sappiamo dove abbiamo fatto bene, e sono state tante cose, e dove dobbiamo migliorare come la fase di non possesso. Con una gara così avremmo voluto un altro risultato perché abbiamo fatto tante cose bene, sappiamo che dobbiamo migliorarci".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!