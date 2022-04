Dopo il ko incredibile con il Bologna, Simone Inzaghi parla a DAZN. Le sue dichiarazioni nel post-gara.

Avete consolato Radu? Che umore c'è nello spogliatoio?

"Delusione, com'è normale visto come abbiamo perso. Radu ha fatto un errore come posso farlo io o un suo compagno. Dobbiamo reagire, sappiamo che è una sconfitta che brucia, ma fra tre giorni avremo già un'altra partita e dovremo affrontare questo finale una gara alla volta. Sappiamo che il destino non è più nelle nostre mani".

Vi ha dato fastidio il modo di giocare del Bologna?

"Il gol Di Arnautovic ci ha pensalizzato perché eravamo in un ottimo momento. L'inerazia della gara era nostra, gol evitabile: c'era da uscire prima su Barrow e da marcare meglio Arnautovic. Poi ci siamo un po' innervositi e infine l'infortunio che ha condizionato la gara. Abbiamo comunque ancora creato con D'Ambrosio. Avanti a testa alta, sapendo che siamo due punti dietro".