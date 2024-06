Josep Martinez, con Bento, sarebbe uno dei portieri inclusi nella shortlist dell'Inter per rinforzare il reparto portieri. Il nome dello spagnolo del Genoa è tornato in auge in queste ore in ottica nerazzurra, rilanciato dalla Gazzetta dello Sport, anche se al momento non si registrano movimenti ufficiali: "Tanti club sono interessati vista la stagione disputata, vogliono capire la sua situazione contrattuale. A ogni modo, Josep è legatissimo al Genoa, sta benissimo in Liguria. Se un club dovesse manifestare un interesse concreto ne discuteremo insieme al Genoa per capire come procedere", ha spiegato il suo agente, Sergio Barila, a TvPlay.it.

