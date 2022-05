Domenica sera il popolo nerazzurro sarà al fianco dell'Inter nella sfida contro la Samporia, sognando il miracolo Scudetto e il clamoroso ribaltone dell'ultima giornata legato a doppio filo con il risultato di Sassuolo-Milan. "Il tutto esaurito è sicuro, anche se a breve verranno messi in vendita gli ultimi tagliandi, congelati come avviene sempre in questi casi dal club per esigenze interne" riferisce Gazzetta.it, aggiungendo poi che i pochi biglietti rimasti - ora che la Lega Serie A ha ufficializzato data e orario della gara - saranno disponibili attraverso i consueti canali online.