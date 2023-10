Ancora una volta, San Siro indosserà il suo vestito più bello per la gara tra Inter e Roma: annunciato da giorni, è ufficiale il tutto esaurito per la sfida di domani pomeriggio, con la grande attesa per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Sarà il sesto match consecutivo interno in questa Serie A con oltre 70mila presenze sugli spalti per l'Inter, che si mantiene il club con la media più alta, come ricorda la Gazzetta dello Sport. Che annuncia la presenza di un vero e proprio parterre de roi ad assistere al match: in primis, è atteso il ct azzurro Luciano Spalletti, ex allenatore di ambedue le squadre.

Tra le leggende nerazzurre sono annunciati Marco Materazzi, Walter Zenga, Julio Ricardo Cruz, Nicola Berti, Beppe Baresi, Esteban Cambiasso e Fabio Galante; tra i vip i cantanti Biagio Antonacci, Tananai e Eddy Veerus (Il Pagante); e poi, la prima ballerina della Scala, Virna Toppi, l'attore Simone Susinna e il nuotatore olimpionico Nicolò Martinenghi. La sfida sarà anche l'occasione per il launch ufficiale del nuovo piumino brandizzato Inter dello sponsor Moncler, disegnato dall'artista newyorkese Daniel Arsham.