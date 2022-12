Buone indicazioni per Simone Inzaghi dal second test in terra maltese dell'Inter che, dopo aver giocato a tennis con il Gzira United lunedì, travolge il Salisburgo 4-0. Due gol per tempo, all'interno di una partita in totale controllo, se si eccettua la manciata di minuti prima dell'ora di gioco in cui Samir Handanovic si è dovuto sporcare i guanti per mantenere la porta inviolata. Per il resto monologo dei nerazzurri, che sbloccano il risultato con Mkhitaryan, il migliore in campo, e poi raddoppiano con Acerbi, forse in offside, prima dell'intervallo. Nella ripresa, dopo un gol annullato per fuorigioco, è ancora l'armeno che ci mette lo zampino costringendo Bernardo all'autogol per anticiparlo. Il sigillo finale lo mette Valentin Carboni, uno dei tanti Primavera messi in campo nel finale, che sfrutta alla perfezione un pallone recuperato caparbiamente da Gosens.

IL TABELLINO:

INTER-SALISBURGO 4-0

MARCATORI: 20' Mkhitaryan, 41' Acerbi, 72' Bernardo (autogol), 91' Carboni.

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic (72' 21 Cordaz); 37 Skriniar (85' 52 Di Pentima), 15 Acerbi (85' 47 Fontanarosa), 95 Bastoni (85' 56 Pelamatti); 12 Bellanova (80' 53 Biral), 23 Barella (72' 45 Carboni), 20 Calhanoglu (46' 14 Asllani), 5 Gagliardini (85' 51 Guercio), 32 Dimarco (46' 8 Gosens); 22 Mkhitaryan (80' 50 Stankovic); 9 Dzeko (72' 58 Zuberek). A disposizione: 40 Botis, 55 Nascimento Brazao, 42 Curatolo, 54 Iliev, 57 Andersen. Allenatore: Simone Inzaghi.

SALISBURGO (4-3-1-2): 1 Mantl (46' 40 Stejskal); 70 Dedic (46' 2 Van der Brempt), 6 Baidoo (75' 4 Piatkowski), 95 Bernardo, 39 Wöber (75' 55 Wallner); 35 Agyekum (65' 34 Hofer), 13 Seiwald (65' 45 Sahin), 14 Kjaergaard; 8 Kameri (65' 37 Jano); 20 Koita (31' 23 Simic), 19 Konate. A disposizione: 33 Walke. Allenatore: Matthias Jaissle.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-SALISBURGO 4-0

92' - Finisce qui! Poker e clean sheet per l'Inter nella seconda amichevole in terra maltese: Salisburgo battuto 4-0 nel segno di Mkhitaryan, autore di un gol e mezzo (il tris è un autogol di Bernardo). Di Acerbi e Valentin Carboni le altre segnature.

91' - CARBONI CALA IL POKER! Gosens crede a un pallone che sembra imprendibile, guadagna il fondo prima di crossare sul secondo palo, dove c'è l'argentino che deve solo spingere in rete.

91' - Assegnati 2' di recupero.

89' - Si può ripartire dopo un minuto abbondante di stop.

87' - Brutto scontro tra Zuberek e Piatkowski: in campo i due staff medici. Colpo alla testa per l'interista, per il giocatore austriaco il problema è alla gamba.

85' - Largo ad altri giovani per questo finale: Fontanarosa, Guercio, Di Pentima e Pelamatti rilevano Acerbi, Bastoni e Skriniar e Gagliardini.

84' - Salisburgo vicino al gol della consolazione! Dopo una sponda aerea in area, arriva la sassata di Hofer che muove l'esterno della rete.

81' - Gagliardini non trova la porta dopo un bell'inserimento in area. Il centrocampista ci ha provato di testa, ma era fuori equilibrio per fare di più. Da segnalare il cross di Asllani dopo l'ottimo passaggio di Carboni.

80' - Doppio cambio per Inzaghi: Mkhitaryan e Bellanova fanno posto a Stankovic e Biral.

77' - Tutto a posto per Bellanova che, pur claudicante, si rimette in piedi.

76' - Bellanova a terra dolorante dopo un contrasto duro con Wallner: in campo lo staff medico dell'Inter.

75' - Jaissle chiama due cambi: Piatowski e Wallner prendono il posto di Baidoo e Wober.

73' - Sostituzioni per Inzaghi: dentro Cordaz, Carboni e Zuberek, richiamati in panchina Handanovic, Dzeko e Barella.

72' - TRIS DELL'INTER! Mkhitaryan apre a memoria sulla destra per Bellanova che a testa bassa punta l'area e crossa in mezzo per la sponda di Dzeko. Interviene Bernardo che, nel tentativo di anticipare proprio l'armeno che aveva seguito l'azione, beffa il suo portiere.

71' - Il lancio di Sahin finisce in zona Skriniar, che non ha problemi a controllare la palla e fa ripartire l'azione dei suoi.

70' - Giro dalla bandierina per il Salisburgo, che a questo punto meriterebbe il gol.

68' - Intervento comodo di Handanovic, che non fa fatica a controllare la conclusione mancina centrale di Kjaergaard.

67' - Asllani pizzicato in offside, non è la prima volta che un giocatore finisce in trappola in questa ripresa.

66' - Dzeko usa il mestiere lontano dalla porta, poi subisce l'attacco irregolare di due avversari: si riparte con un calcio di punizione per l'Inter nella metà campo nerazzurra.

65' - Triplo cambio per il Salisburgo: dentro Sahin, Hofer e Jano, fuori Agyekum, Seiwald e Kameri.

63' - Asllani mura il tiro di Kameri, dopo l'iniziativa apprezzabile di Simic. Sul prosieguo dell'azione arriva il corner per il Salisburgo.

60' - ANCORA HANDANOVIC! Konate salta secco Bellanova con un tunnel, entrando in area di rigore dal lato corto, poi calcia in diagonale verso la porta. Lì trova il capitano interista che si oppone a un tiro a dir la verità centrale.

59' - Handanovic deve lasciare i pali per anticipare di testa Simic, lanciato verso la sua area di rigore.

58' - Meglio il Salisburgo in questa fase. Kjaergaard arriva al tiro, respinto da un difendente nerazzurro.

55' - PRIMA PARATA DI HANDANOVIC! Cross di Bernardo verso l'area, Skriniar svirgola e costringe il suo capitano a respingere la palla in corner.

54' - MKHITARYAN FALLISCE IL 3-0! Cross perfetto di Gosens verso il secondo palo, dove irrompe l'ex Roma che di testa manda a lato. Si vede che non è la sua specialità.

50' - NON VALE IL GOL DI MKHITARYAN! L'armeno aveva superato Stejskal con un pallonetto dolcissimo, ma dopo essere partito da posizione di offside.

49' - Il Salisburgo si fa minaccioso! Ingresso in campo un po' morbido dell'Inter, ne approfittano gli austriaci che permettono a Konate di calciare nel cuore dell'area di rigore: girata larga.

48' - Ottima giocata difensiva di Bastoni, sul quale Kameri deraglia ai bordi dell'area interista.

47' - Barella cerca Bastoni in area con un colpo di tacco ambizioso: capisce tutto la difesa del Salisburgo che allontana.

46' - Fallo di sfondamento di Konate ai danni di Skriniar.

19.02 - Ripartiti, via al secondo tempo!

19.02 - Eccolo il doppio cambio nell'Inter: Gosens e Asllani sono le novità di Inzaghi per la ripresa, fuori Dimarco e Calhanoglu. Nel Salisburgo dentro Stejskal e Van der Brempt.

18.57 - Gosens e Asllani pronti a entrare subito: i due si stanno scaldando in attesa del rientro delle due squadre.

------

18.45 - Monologo interista nel primo tempo del 'Tony Bezzina Stadium', dove il Salisburgo recita la parte della squadra che sta a guardare dal primo minuto al duplice fischio. La formazione di Inzaghi parte a razzo con Barella che, al 4', si vede respingere un tiro a colpo sicuro diretto in porta dal braccio di Baidoo. Niente rigore per sbloccare il risultato, che comunque viene modificato 16 giri d'orologio più in là dal piattone vincente di Mkhitaryan a sublimare un'azione promossa da Dzeko e rifinita da Dimarco. Il vantaggio non cambia il canovaccio: sono i nerazzurri a controllare i ritmi fino a che non trovano anche il raddoppio, con Francesco Acerbi, probabilmente in offside quando corregge di testa in rete il cross di Hakan Calhanoglu. Prima dell'intervallo, Edin Dzeko ha l'occasione per triplicare il vantaggio, ma conclude in maniera troppo soft tra i guantoni di Mantl.

46' - Duplice fischio, finisce qui il primo tempo! Inter e Aalisburgo vanno a riposo sul parziale di 2-0 per i nerazzurri: fin qui decidono le reti di Mkhitaryan (20') e Acerbi (42').

46' - Dzeko fallisce il gol del tris! Troppo tenere il tiro d'interno tentato dal bosniaco: palla in bocca a Mantl, praticamente un retropassaggio.