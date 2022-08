Il valore aggiunto però sarà la panchina. Se nella scorsa stagione Inzaghi ha fatto fatica a dare riposo al terzetto composto da Calha, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella (solo quando obbligato da infortuni o squalifiche) per scarse garanzie dalla panchina, stavolta la musica è cambiata. La dirigenza ha messo a disposizione dell'allenatore due nuovi innesti, in grado di non sfigurare nell'undici titolare: Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani: esperienza e freschezza accomunate da tanta qualità. Tra le seconde linee conferma per Roberto Gagliardini, che per fisicità e caratteristiche è unico nel reparto.

La mediana nerazzurra nelle ultime uscite ha fatto bene in fase di costruzione, meno in quella di copertura e qui si spiegano i frequenti contropiede subiti contro il Monaco e il Lione. Inevitabile quando gli interpreti devono ancora raggiungere la condizione migliore. Ma a livello di conoscenza reciproca e di personalità il termometro è ai massimi livelli. In più, adesso ognuno dei centrocampisti avrà un'opzione in più alzando la testa: lanciare Romelu Lukaku in profondità. E la qualità per farlo abbonda.