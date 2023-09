All'insegna del numero cinque: cinque come i derby vinti consecutivamente dall'Inter, che questa volta batte i cugini del Milan nella maniera più bella possibile: un derby dominato in lungo e in largo dalla formazione di Simone Inzaghi, che infila cinque reti nella porta di Mike Maignan palesando ancora una volta la propria forza e qualità. Dopo un primo tempo condotto in scioltezza sul 2-0, la rete rossonera firmata da Rafael Leao aveva spaventato un po' tutti ma ha avuto l'effetto di galvanizzare ulteriormente il gruppo nerazzurro che infligge altri tre ceffoni ai cugini grazie ad Henrikh Mkhiaryan, Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, al suo primo centro interista. Scorpacciata di gol nella serata di digiuno di Lautaro Martinez, se non è segnale di forza questo...

IL TABELLINO

INTER-MILAN 5-1

MARCATORI: 5', 69' Mkhitaryan (I), 38' Thuram (I), 57' Leao (M), 79' Calhanoglu (I, rig.), 93' Frattesi (I)

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (75' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella (64' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (80' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (64' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (64' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado,14 Klaassen, 21 Asllani, 28 Pavard, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN: 16 Maignan; 2 Calabria (77' 42 Florenzi), 24 Kjaer, 28 Thiaw, 19 Hernandez; 8 Loftus-Cheek (86' 80 Musah), 33 Krunic, 14 Reijnders (77' 15 Jovic); 11 Pulisic (56' 21 Chukwueze), 9 Giroud (77' 17 Okafor), 10 Leao.

In panchina: 57 Sportiello, 83 Mirante, 7 Adli, 18 Romero, 31 Pellegrino, 32 Pobega, 95 Bartesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Carbone - Giallatini. Quarto ufficiale: Guida. VAR: Di Paolo.

Note

Spettatori: 75.771, incasso di 6.274.951 euro.

Ammoniti: Thiaw (M) Kjaer (M), Frattesi (I)

Corner: 5-0

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

96' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! L'INTER DISTRUGGE IL MILAN CON UN 5-1 CAPOLAVORO E VOLA A QUOTA 12!!!

IL GOL DI FRATTESI: Ottima incursione del centrocampista su assist di Mkhitaryan, tempismo e velocità perfetti per trovare la sua prima gioia in nerazzurro con una spaccata di prepotenza. Dopo il gol via la maglia, inevitabile l'ammonizione.

93' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIII!!

91' - Sussulto del Milan, tiro di Chukwueze respinto.

90' - Cinque minuti di recupero.

90' - Dalla Curva Nord parte un coro che sa di rivalsa storica: "Non vincete mai".

88' - Per il Milan serata da incubo, dagli spalti partono anche gli olé di scherno.

86' - Musah viene accolto da Carlos Augusto con uno sprint a seminarlo.

86' - Ultimi minuti per Musah, fuori Loftus-Cheek.

85' - Non si intendono Mkhitaryan e Lautaro, azione che sfuma e palla a Maignan.

83' - Altro fallo su Arnautovic, che ha ancora da ridire con Sozza.

80' - Ultimi dieci minuti per Asllani, fuori proprio Calhanoglu.

79' - Dal dischetto si presenta Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRRR!! Maignan spiazzato, il turco firma il poker.

78' - Calcio di rigore per l'Inter, fallo di Theo Hernandez su Lautaro

77' - Il Milan sostituisce Giroud con Okafor, Calabria con Florenzi, Reijnders per Jovic.

74' - Entra De Vrij, gli lascia il campo Bastoni.

73' - Carlos Augusto in mezzo, palla respinta dalla difesa.

IL GOL DI MKHITARYAN: Ottimo lancio di Darmian per Lautaro, bravo a controllare e mettere in mezzo dove trova l'armeno bravo a entrare in area e freddare Maignan per la terza volta con un beffardo rasoterra.

69' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! HEEEEEEEEEEEENRIKKKKHHH MKHIIIIIIIITAAAAAAAAARYAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN!!!

68' - Gioco maschio tra Thiaw e Arnautovic, l'austriaco ha da ridire.

66' - Carlos Augusto prova col destro una conclusione potente, Maignan respinge.

63' - Dimarco a terra, problema muscolare per lui. Inzaghi opera i primi tre cambi: fuori Dimarco per Carlos Augusto, Barella per Frattesi e Thuram per Arnautovic.

61' - Mkhitaryan si lancia in avanti, Kjaer lo atterra e Sozza ammonisce il danese.

61' - Inter che sbanda: Reijnders guadagna l'area e serve Leao il cui cross a servire Giroud non è inquadrato.

60' - Su San Siro si è scatenata una fitta pioggia. Sommer prende così la sua prima rete in gare ufficiali.

58' - Leao riapre la partita! Dormita della difesa nerazzurra, il portoghese lanciato dalle retrovie salta Darmian e fulmina Sommer.

56' - Primo cambio nel Milan: esce proprio Pulisic, rimpiazzato da Chukwueze.

55' - Pulisic atterrato da Calhanoglu. Sozza fischia punizione tra le proteste del pubblico. La punizione dello statunitense finisce però lontana dai pali.

53' - Hernandez prova l'accelerazione, ma Dumfries lo ferma in scioltezza scatenando l'ovazione di San Siro.

52' - Dimarco serve un bel pallone a Thuram che da ottima posizione non ha l'istinto di calciare con forza, pallone che finisce a Maignan.

51' - Lotta Lautaro-Kjaer, l'arbitro fischia fallo punendo l'argentino.

49' - Punizione senza frutti per il Milan, Sommer controlla e fa ripartire l'azione.

48' - Bastoni rimane a terra, ma l'arbitro sanziona un mani da lui compiuto.

-----

19.03 - Calcio d'inizio della ripresa per il Milan: PARTITI!

19.02 - Le due squadre guadagnano il campo per l'inizio della ripresa.

18.53 - Puoi leggere il commento del primo tempo cliccando su questo link

----

47' pt - Calcia Giroud, pallone altissimo. Su questa azione si chiude il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Milan.

45' - Due minuti di recupero. Sozza fischia punizione dal limite per mani di Acerbi.

43' - Leao lascia sul posto Dumfries, che poi commette fallo.

IL GOL DI THURAM: Strappo nerazzurro, Dumfries prova a servire Thuram che raccoglie la palla con qualche istante di ritardo, ma poi punta l'uomo e calcia un diagonale imparabile per Maignan.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!! MAAAAAAAARCUUUUUUUSSS THURAAAAAAAAAAAMMMMMM!!!!

36' - Milan che prova l'affondo con insistenza, tiro di Thiaw che termina sul fondo.

31' - Hernandez sfiora il pari! Il francese strappa palla ai difensori nerazzurri e affonda in avanti, resistendo ad un paio di cariche prima di trovare un diagonale che si spegne sul fondo.

30' - Schema clamoroso su punizione, Sommer chiude su Leao che però era in fuorigioco.

29' - Fallo su Reijnders, punizione pericolosa per il Milan.

25' - Thuram indemoniato, salta Thiaw che lo stende e viene ammonito.

24' - Sommer esce e blocca evitando l'intervento di Giroud.

22' - Giroud viene fermato da Acerbi, poi Calhanoglu non riesce a fare ripartire l'azione.

19' - Kjaer mura Thuram, nuovo corner nerazzurro.

18' - Thuram prova la conclusione, palla sporcata in corner.

16' - Crossa Leao, Sommer esce e blocca sicuro.

15' - Milan che prova a riorganizzarsi, possesso palla nella propria metà campo.

9' - Inter galvanizzata dal gol e caricata a molle dal pubblico di un San Siro elettrico, Dimarco cerca il gol olimpico da corner impegnando Maignan.

IL GOL DI MKHITARYAN: Azione insistita di Thuram, che scavalca in maniera rude Thiaw e mette la palla in mezzo. Batti e ribatti in area rossonera, liscio di Dimarco che favorisce il sinistro dell'armeno che non dà scampo a Maignan. Controllo al VAR e tutto ok.

5' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!! HEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIKHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIITARYYYYYYAAAAAAAAANNNNNNN!!!

3' - Intervento di Bastoni sul quale Sozza lascia proseguire.

----

18.00 - Partiti! Primo pallone del match per i nerazzurri.

17.59 - Calcio di inizio dell'Inter.

17.58 - I capitani Lautaro Martinez e Davide Calabria al sorteggio.

17.56 - Squadre in campo per il pre-partita.

17.45 - Le squadre tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà kick-off del derby.

----

