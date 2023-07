Dopo i saluti di oggi ai compagni, André Onana è pronto per lasciare Milano. Secondo l'ultimissima indiscrezione svelata da Gianluca Di Marzio è tutto fatto: Inter e Manchester United hanno firmato gli ultimi documenti per il trasferimento del portiere camerunese. Stretta di mano arrivata per 55 milioni di euro bonus compresi.

