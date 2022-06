Dopo quasi un paio di orette di summit in casa Inter, Giacomo Petralito, intermediario della trattativa per portare Paulo Dybala a corte di Simone Inzaghi, è uscito dalla sede di Viale della Liberazione rilasciando una breve dichiarazione ai giornalisti presenti: "Se Marotta si è permesso di incontrare il procuratore di Dybala, soprattutto in sede, vuol dire che è una cosa positiva".