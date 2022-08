La questione Inter-DigitalBits sta assumendo toni piuttosto pesanti: la piattaforma crypto ha annunciato in questi giorni le sue nuove partnership e strategie future, tuttavia ancora senza alcun riferimento alla situazione legata all’Inter e ai mancati pagamenti per la sponsorizzazione di maglia che stanno tenendo banco in Viale della Liberazione. La piattaforma crypto ha pubblicato un aggiornamento del proprio Whitepaper, introducendo “nuove caratteritiche e funzionalità aggiunte alla blockchain di DigitalBits”. Inoltre, sono arrivati aggiornamenti legati a quanto annunciato nell’evento di Montecarlo di fine luglio, tra cui l’App della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, un’intera piattaforma e applicazione costruita sulla blockchain di DigitalBits, con un crypto wallet basato su DigitalBits, che sarà utilizzato in diversi modi per supportare le cause della fondazione del Principe di Montecarlo.