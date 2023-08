Non è mancato il divertimento agli spettatori presenti sugli spalti del Paolo Mazza di Ferrara, teatro dell'ultimo test precampionato dell'Inter di Simone Inzaghi. Che riesce ad avere ragione per 4-2 degli albanesi dell'Egnatia e può arrivare sostanzialmente con un sorriso alla prima di Serie A contro il Monza. Nerazzurri che come a Salisburgo iniziano complicandosi dannatamente la vita, regalando agli avversari il gol del vantaggio con un errore di Alessandro Bastoni punito da Duamena. Poi prende le redini del gioco e sottopone la porta di Sherri ad un autentico tiro al bersaglio, anche se bisogna attendere il 55esimo per rompere il muro con la conclusione chirurgica di Nicolò Barella. Poco dopo, l'arbitro Giovanni Ayroldi prende un abbaglio concedendo all'Egnatia un rigore per un improbabile fallo di mano di Lautaro Martinez, trasformato da Medeiros. Proprio Lautaro, però, rimette le cose a posto trovando due reti nel giro di tre minuti, prima con un colpo di testa in tuffo su assist di Valentino Lazaro, poi prendendosi la sua 'vendetta' strappando un rigore ad un Ayroldi decisamente in serata storta, che interpreta falloso un intervento di Malota che però non pare toccare l'argentino, che trasformerà dal dischetto. Il gol della staffa è del baby Giacomo Stabile, che capitalizza una bella giocata di Joaquin Correa. Al di là delle solite difficoltà sotto porta, buoni segnali da parte di tutti, anche dei giovani entrati nei minuti finali.

IL TABELLINO

INTER-EGNATIA 4-2

MARCATORI: 6' Duamena (E), 55' Barella (I), 68' Medeiros (E, rig.), 80', 83' Lautaro Martinez (I, 1 rig.), 90' Stabile (I)

INTER: 1 Sommer (73' 77 Audero); 36 Darmian (73' 31 Bisseck), 6 De Vrij (84' 44 Stabile), 95 Bastoni; 2 Dumfries (73' 17 Cuadrado), 23 Barella (84' 50 A. Stankovic), 20 Calhanoglu (73' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (73' 5 Sensi), 32 Dimarco (73' 19 Lazaro); 10 Lautaro Martinez (84' 49 Sarr), 9 Thuram (73' 11 Correa).

In panchina: 12 Di Gennaro.

Allenatore: Inzaghi.

EGNATIA: 1 Sherri; 77 Lila, 13 Malota, 19 Xhemajli; 26 Mamolla, 16 Ndreca, 6 Aleksi, 17 Zejnullai, 11 Medeiros (75' 27 Isgandarli); 9 Paulauskas, 7 Dwamena (86' 5 Janku).

In panchina. 12 Dabjani, 44 Fangaj, 29 Musta, 8 Mellugja, 28 Ahemtaj, 18 Mihana.

Allenatore: Tetova.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Rossi - Mondin. Quarto uomo: Perenzoni.

Note

Corner: 9-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - Finisce qui! L'Inter chiude la sua preparazione precampionato superando per 4-2 l'Egnatia.

94' - Anche Asllani cerca gloria dalla distanza, pallone lontano dalla porta.

93' - Ottimo numero di Stankovic, applausi dagli spalti. Poi tiro del figlio di Deki che manda fuori.

92' - Quattro minuti di recupero.

90' - POKER DELL'INTER, HA SEGNATO STABILE! Tutto merito di Correa, il cui numero in area stavolta è logico e fruttuoso. Il Tucu guadagna il fondo dopo aver eluso la marcatura di un avversario poi mette in mezzo per il giovane difensore che da ottima posizione fa centro.

88' - Bello spunto di Sensi, il cui tiro finisce però col colpire Xhemajli.

87' - Non molla l'Egnatia: Kasa, nuovo entrato, si guadagna un corner. Sugli sviluppi, l'altro neo ingresso Janku manda fuori di testa.

84' - Proprio Lautaro esce, rilevato da Sarr. In campo anche gli altri due ragazzi, Stankovic e Stabile. Sensi nuovo capitano.

83' - Lautaro va dal dischetto... E spiazza Sherri. L'INTER E' IN VANTAGGIO!

82' - Rigore per l'Inter! Uno scatenato Lautaro cade furbescamente sull'intervento di Malota, Ayroldi fischia.

80' - LAUTARO! PAREGGIA L'INTER! Bel cross di Lazaro, il Toro di testa stavolta fa centro.

77' - Non è serata per Lautaro. Grande movimento a liberarsi ma ancora una volta Sherri gli nega il gol.

76' - Sensi va vicino al pareggio, tiro del centocampista che complice una deviazione per poco non inganna Sherri.

75' - Cambia anche l'Egnatia, Isgandali rivela Medeiros. Paulauskas lascia il campo.

73' - Arriva il momento dei cambi, con Inzaghi che fa una rivoluzione: dentro Lazaro, Correa, Sensi, Asllani, Bisseck, Frattesi, Cuadrado, debutta anche Audero.

71' - Partita che si avvicina alla conclusione, eppure nessun cambio ancora per i due allenatori.

70' - Duamena prova dalla grande distanza, Sommer alza sopra la traversa.

70' - Tentativo pericoloso dell'Egnatia in contropiede, Paulauskas viene anticipato da Darmian.

68' - Dal dischetto va Medeiros... Cucchiaio e Sommer spiazzato, Egnatia ancora avanti! Lautaro ancora arrabbiato con Ayroldi.

67' - Calcio di rigore per l'Egnatia per un fallo di mano di Lautaro, che colpisce però dando le spalle al pallone. Grandi proteste nerazzurre.

65' - Bel taglio di Lautaro a dettare l'assist a Dimarco, ma il Toro era in fuorigioco.

64' - Xhemajli prova di potenza da appena fuori area, Sommer blocca.

64' - Si rivede l'Egnatia. Medeiros mette in mezzo, Bastoni anticipa Paulauskas mandando in corner.

61' - Brutto intervento di Bastoni su Paulauskas, Ayroldi lo redarguisce.

60' - Combinazione Lautaro-Barella, tiro dell'argentino controllato in due tempi da Sherri.

59' - L'Inter riprende il canovaccio. Dumfries per Thuram che viene murato involontariamente da Xhemajli, poi Dimarco manda fuori.

55' - GOL DELL'INTER! BARELLA! Si spezza l'incantesimo. Grande aggancio e destro a incrocio in area del 23 nerazzurro che finalmente abbatte la resistenza di Sherri. Bastoni rimedia all'errore dello 0-1 con l'apertura vincente a trovare il compagno.

54' - Mkhitaryan entra in area e prova un'improbabile conclusione schiacciata di testa, Sherri c'è.

53' - Lautaro prova il taglio su cross di Dimarco, palla fuori.

52' - Tacco di Thuram a cercare un compagno in area, ma la palla finisce preda dei difensori avversari.

50' - Altro numero di Dumfries che salta due uomini, l'azione prosegue con tiro di Calhanoglu alto. L'Inter le prova davvero tutte.

49' - Ancora Dumfries prova l'acrobazia sul cross di Barella, ma non inquadra la porta.

47' - Dumfries salta su tutti sulla punizione di Dimarco, pallone però innocuo per Sherri.

-----

21.03 - Nessun cambio per l'Inter, che batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.03 - Squadre che rientrano in campo.

INTERVALLO - Il primo e probabilmente unico errore del match pagato a caro prezzo: Bastoni sbaglia, l'Egnatia recupera e va a segno con Duamena. Superato lo shock, l'Inter fa praticamente la partita, ma tra errori anche clamorosi sotto porta e alcuni numeri del portiere avversario Sherri pare sbattere puntualmente contro un muro, palesando un difetto già visto la scorsa stagione.

-----

46' pt - Finisce il primo tempo. L'Egnatia va al riposo avanti per 1-0 sull'Inter grazie al gol di Duamena.

46' pt - Un minuto di recupero.

44' - Colpo di testa di Lautaro che finisce sul corpo di Sherri, poi Dimarco spara alto. Portiere dell'Egnatia davvero in serata di grazia, tra bravura e fortuna.

43' - Bastoni guadagna un fallo da Paulauskas poco oltre la metà campo.

40' - Ottima giocata di Lautaro che trova solo in area Thuram. Il tiro del francese è da dimenticare...

39' - Proteste per un mani in area dell'Egnatia, Ayroldi fa proseguire. Il tocco di Mamolla pare però netto con la mano.

38' - Dimarco impegna Sherri con una punizione velenosa, poi prima Barella poi Bastoni calciano senza inquadrare la porta.

36' - Bell'inserimento di Mkhitaryan che però ha un tiro non felice, Sherri respinge coi piedi.

35' - Bella giocata Lautaro-Barella-Thuram, colpo di testa del francese bloccato da Sherri.

31' - Barella arriva in corsa su un pallone sporcato dalla difesa, ma invece di tirare serve Lautaro che non capisce il compagno e non arriva sulla sfera.

29' - Lautaro va di testa su corner, bruciando forse due compagni.

27' - Prova la ripartenza l'Egnatia con la velocità di Duamena, Bastoni ferma Paulauskas.

26' - Palla in profondità di Lautaro che però finisce nella terra di nessuno, Sherri controlla.

25' - Adesso l'Inter ha in mano il pallino del gioco, terzo corner per i nerazzurri.

24' - Conclusione troppo debole di Barella, facile la parata di Sherri.

22' - Lautaro contro Sherri: tiro del capitano, il portiere chiude l'angolo sul primo palo.

21' - Dumfries dentro per Barella che non controlla, l'Egnatia esce ma perde subito palla.

20' - Ancora Lautaro: tiro dalla distanza sul secondo palo, pallone che sibila sul palo di sinistra della porta di Sherri.

17' - Mkhitaryan colpisce Sherri servito da Dimarco, l'armeno era però in fuorigioco. Sherri si era poi prodigato su Barella.

17' - Darmian cerca Thuram in area, Sherri si crea qualche difficoltà sulla pressione del francese.

15' - Lautaro dalla distanza, Sherri blocca a terra.

14' - De Vrij recupera un pallone, Inter che riparte. Cross di Dimarco bloccato da Sherri.

11' - Bene sin qui la squadra di Tetova, che non lascia spazi particolari all'Inter.

9' - Urlano i tifosi dell'Egnatia presenti sugli spalti del Mazza. Uscita un po' da brividi di Sommer...

8' - Subito reazione Inter, tiro di Lautaro deviato in corner.

6' - Egnatia in vantaggio! Duamena! Errore di Bastoni, Paulauskas recupera palla. Pallone per Lila bravo a trovare in area Duamena che da solo e da pochi passi trafigge Sommer.

5' - Lob di Barella che prova a servire Dimarco in area, il tiro al volo dell'esterno è mal calibrato anche per l'intervento di un difensore.

3' - Buona copertura di De Vrij che chiude su Paulauskas.

2' - Fallo di Thuram in gioco pericoloso, punizione per l'Egnatia.

----

20.01 - Sarà l'Egnatia a dare il via al match: PARTITI!

20.00 - Foto collettiva per le due squadre.

19.59 - Le due squadre entrano in campo.

19.57 - Discreto numero di spettatori a Ferrara, malgrado la serata calda.

----

