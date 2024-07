L'Inter mette altra benzina nel motore in vista della prossima stagione battendo 2-1 la Pergolettese nella seconda amichevole estiva andata in scena al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile. Dopo aver vinto in rimonta contro il Lugano mercoledì scorso, oggi Mkhitaryan e compagni scrivono il copione di loro pugno conducendo i giochi dall'inizio alla fine, lasciando giusto la soddisfazione del gol a Capoferri proprio prima del gong, quando la quota Primavera era arrivata a nove unità su undici.

Nel primo tempo, i nerazzurri gestiscono i ritmi alzandoli e abbassandoli a loro piacimento prima di colpire con Mehdi Taremi, che al 34', su invenzione di Mkhitaryan, firma il suo terzo gol della pre-season nerazzurra. Poco dopo, Piotr Zielinski, 45' in campo all'esordio, va in azione personale ma schiaccia troppo la conclusione. La ripresa propone lo stesso canovaccio, con l'Inter che sfiora il raddoppio con Carlos Augusto (clamoroso il suo palo interno) e poi fa fin troppa accademia nell'area avversaria sprecando diverse possibilità di tiro. Quando tira, invece, la mira dei giocatori di Inzaghi è difettosa. E, allora, bisogna aspettare l'88esimo per vedere il 2-0 interista, grazie alla zampata di Salcedo che sfrutta un pregevole assist di Cocchi dalla sinistra. Due gol di vantaggio che durano 3' minuti scarsi, in pieno recupero infatti la Pergolettese trova la rete che fissa il risultato sul 2-1.

TABELLINO:

RETI: 34' Taremi (I), 88' Salcedo (I), 90+1 Capoferri (P).

INTER (3-5-2): 13 Martinez (12 Di Gennaro 76'); 31 Bisseck (50 Aidoo 76'), 42 Agoumé (51 Alexiou 83'), 47 Fontanarosa (55 Motta 83'); 54 Kamate (57 Quieto 70'), 7 Zielinski (52 Berenbruch 46'), 21 Asllani (59 Topalovic 70'), 22 Mkhitaryan (60 Zarate 83'), 30 Carlos Augusto (53 Cocchi 83'); 99 Taremi (24 Salcedo 76'), 11 Correa (58 Stante 83'). Allenatore: Simone Inzaghi.

PERGOLETTESE (3-5-2): 1 Raimondi (12 Cordaro 66'); 2 Tonoli, 6 Lambrughi (14 Capoferri 66'), 3 Olivieri (13 Vanazzi 66'); 5 Bignami, 8 Jaouhari (17 Schiavini 66'), 4 Arini, 10 Careccia (16 Tacchinardi 76'), 9 Cerasani; 7 Piu (18 Lecchi 66'), 11 Anelli (15 Andreoli 70'). Allenatore: Giovanni Mussa.

Recupero: 0, 3'.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-PERGOLETTESE 2-1

93' - Cala il sipario ad Appiano Gentile! Buona la seconda per l'Inter, che dopo il Lugano supera anche la Pergolettese. Due a uno il risultato finale: sblocca il risultato al 34' Mehdi Taremi, al terzo gol nella preseason, poi botta e risposta sul finire di match con Salcedo che firma il raddoppio e Capoferri che si regala la soddisfazione personale.

91' - GOL DI CAPOFERRI, ACCORCIA LE DISTANZE LA PERGOLETTESE! Bello schema su calcio di punizione disegnato dalla squadra di Mussa: Capoferri si inserisce coi tempi giusti e batte Di Gennaro di testa.

90' - Punizione per la Pergolettese proprio quando scocca il 90esimo minuto. L'arbitro la fa battere dopo aver concesso 3' di recupero.

88' - RADDOPPIA L'INTER CON SALCEDO! Zampata vincente dell'ex attaccante del Lecco, abile a sfruttare a pochi metri dalla porta il pregevole assist di Cocchi dalla sinistra.

87' - Altra azione individuale di Salcedo, che semina il panico nella difesa avversaria ma si intestardisce troppo finendo per sbattere contro il muro gialloazzurro.

86' - Salcedo va direttamente in porta, seppur da posizione defilata. E trova il tocco del portiere ad allungare il pallone oltre la traversa. Corner.

85' - Salcedo non riesce a chiudere la triangolazione con Quieto perché sgambettato da un avversario: calcio di punizione inevitabile in favore dell'Inter.

84' - Aumenta la quota Primavera nell'Inter, dentro Stante, Alexiou e Cocchi per Correa, Carlos Augusto e Agoume.

83' - Bel movimento spalle alla porta di Berenbruch, che si guadagna lo spazio per calciare e scocca il sinistro dal limite dell'area. Parata facile per Cordaro.

82' - Inter completamente rivoluzionata rispetto a quella partita dal via. Tanti Primavera in campo e qualche esubero.

81' - E' uscito Mkhitaryan, al suo posto Inzaghi inserisce Zarate.

80' - Fallo di sfondamento di Carlos Augusto ai danni di Tonoli.

78' - Inter vicina al 2-0! Mkhitaryan inventa dalla sinistra, palla ghiottissima per Correa che calcia troppo centralmente esaltando i riflessi di Cordaro.

77' - Inzaghi richiama in panchina Taremi, Bisseck e Martinez per Salcedo, Aidoo e Di Gennaro.

76' - Mkhitaryan tenta il tiro a giro dal limite dell'area: tentativo velleitario.

75' - Cross affilato di Berenbruch, intervento di testa di un difensore della Pergolettese che manda a vuoto Cordaro. Per sua fortuna, non c'è nessuno alle sue spalle.

75' - Corner per l'Inter, è Berenbruch a occuparsene dopo l'uscita di scena di Asllani.

73' - Quieto tenta la volée sul suggerimento dalla sinistra di Fontanarosa: palla fuori.

71' - Ecco la staffetta in casa Inter: fuori Kamate e Asllani per Quieto e Topalovic.

70' - La Pergolettese dissinnesca due cross di Asllani

69' - Torna ad attaccare l'Inter, guadagnandosi il quinto tiro dalla bandierina.

68' - Schiavini non riesce a sfondare sulla destra, altro intervento difensivo puntuale di Fontanarosa.

67' - Si riparte con Carlos Augusto che batte la punizione vicino alla linea di metà campo.

65' - L'arbitro anticipa il cooling break vedendo mentre sul blocco dei cambi sono pronti Cordaro, Schiavini, Capoferri e Vanazzi per la Pergolettese.

64' - Correa perde l'equilibrio nel tentativo di provare una giocata individuale.

62' - L'Inter ora fa quello che vuole nell'area della Pergolettese, che qui si salva all'ultimo secondo disponibile sul tiro di Mkhitaryan. Corner per i padroni di casa.

61' - Extra pass inutile di Correa, che serve Mkhitaryan anziché tirare con la visuale libera. L'armeno rifiuta il tiro e la ripassa al Tucu, che a quel punto si fa recuperare.

60' - Scocca l'ora di gioco alla Pinetina, 1-0 in favore dell'Inter il parziale per effetto del gol segnato al 34' ds Taremi.

59' - Asllani si coordina meravigliosamente con due tocchi, ma difetta ancora di mira al tiro.

58' - Taremi, con voglia, recupera un pallone vagante, lo conduce fino alla linea di fondo e poi tenta un cross in precario equilibrio. Servendo, di fatto, Raimondi.

55' - Leggermente lungo l'ultimo tocco di Correa per Taremi, che stava già pregustando l'idea di trovarsi a tu per tu con Raimondi.

54' - Bignami mura il tiro di Kamate, la palla scivola in fallo laterale. L'Inter resta in proiezione offensiva, ma è praticamente così dal fischio d'inizio. Si sta giocando quasi solo nella metà campo della Pergolettese.

51' - Che occasione per l'Inter! Carlos Augusto va via sulla sinistra, si presenta davanti a Raimondi e calcia a colpo sicuro verso la porta. Ma coglie il palo interno calciando di punta... Sfortunato nell'occasione il brasiliano, imbeccato così come Taremi per l'1-0 da Mkhitaryan.

50' - Fontanarosa intercetta un cross di Anelli che poteva diventare decisamente pericoloso. Solo corner per la Pergolettese, che mette la testa fuori dalla sua metà campo per la prima volta in questo secondo tempo.

49' - Taremi si allunga il pallone precludendosi la possibilità involarsi verso l'uno contro uno con Raimondi.

48' - Non è cambiato il canovaccio rispetto al primo tempo in questo avvio di ripresa: è sempre l'Inter a condurre le operazioni.

47' - Asllani finta il tiro e imbuca per Taremi, anticipato dalla difesa della Pergolettese. mpo

46' - Ripartiti ad Appiano, via al secondo tempo di Inter-Pergolettese.

19.20 - Un cambio all'intervallo in casa Inter: fuori Zielinski dopo 45' di rodaggio, dentro Berenbruch.

--------

45' - Finisce il primo tempo ad Appiano Gentile, squadre a riposo sul parziale di 1-0 per l'Inter sulla Pergolettese: gol del 'solito' Taremi, bravo a sfruttare l'illuminante filtrante di Mkhitaryan.

45' - Dopo il gol, Taremi veste i panni del regista offensivo non trovando per poco Fontanarosa in area di rigore. Pregevole comunque il movimento dell'iraniano spalle alla porta.

44' - La Pergolettese si difende bene in questa circostanza, coprendo la linea di passaggio di Carlos Augusto, bravo ad arrivare fino alla linea di fondo per poi mettere dentro a rimorchio.

43' - Prova a distendersi in attacco la Pergolettese, che quantomeno riesce a mettere un cross nell'area interista. Laddove, però, non c'è nessun giocatore pronto ad approfittarne.

41' - La Pergolettese è tutta rannicchiata nella sua trequarti campo, l'Inter fa girare palla veloce per creare spazi utili a colpire. Ci riesce, permettendo l'incursione centrale di Zielinski, che poi prova la conclusione schiacciandola troppo.

40' - Imperfetto il cambio di gioco di Agoume, la cui intenzione era servire Carlos Augusto sempre pronto a ricevere largo a sinistra.

39' - Inter molto brava ad aggredire in avanti, ora con Agoume, prima con Bisseck.

38' - Primi sprazzi di classe di Zielinski, che qui si libera dell'avversario con una sterzata improvvisa.

36' - Fuori dalla portata di Correa il lancio di Asllani: ringrazia Raimondi, che lascia i pali per raccogliere comodamente il pallone.

35' - Mkhitaryan strattonato da Tonoli a centrocampo: l'arbitro richiama il giocatore della Pergolettese.

34' - LA SBLOCCA TAREMI, INTER IN VANTAGGIO! L'iraniano detta bene la profondità e sfrutta lo splendido filtrante di Mkhitaryan battendo di prima Raimondi con il mancino.

33' - Altra conclusione imprecisa dell'Inter, questa volta a scoccarla è Fontanarosa. Raimondi non deve intervenire neanche questa volta, ma si limita a osservare il pallone perdersi sul fondo.

32' - Troppo prevedibile il cross mancino messo in area da Kamate. Tonoli non ha difficoltà a respingerlo.

31' - Azione caparbia di Cerasani che impegna mezza difesa interista, è bravo poi Asllani a recuperare il pallone vagante che danzava vicino all'area nerazzurra.

30' - Tonoli capisce in anticipo la verticalizzazione di Fontanarosa e ferma tutto in scivolata.

29' - Sicurello sbandiera per segnalare un fuorigioco di rientro di Anelli.

27' - Si riparte con l'errore di Arini che favorisce Taremi, che guadagna il fondo e mette dentro un cross sul quale non ci arriva Correa.

27' - Prima di dare l'ok alla ripartenza, devono spegnersi gli irrigatori azionati poco fa.

26' - C'è anche Piero Ausilio alla Pinetina per osservare da vicino l'Inter.

24' - L'arbitro ferma il gioco per il cooling break, necessario viste le alte temperature ad Appiano Gentile. Inzaghi ne approfitta per catechizzare i suoi.

24' - Non vale il tiro respinto di Fontanarosa, pizzicato in posizione di offside dal guardalinee.

23' - La Pergolettese prova a uscire con la palla costruendo dal basso, ma arriva Kamate che ringhia e ricaccia indietro gli avversari.

22' - Bignami fa prima di Correa, che finisce per commettere fallo sul 5 della Pergolettese.

21' - Zielinski recupera un ottimo pallone sulla trequarti campo degli avversari, ma il fallo in attacco di Taremi interrompe tutto.

19' - Mkhitaryan ha un controllo felice nei pressi del lato corto dell'area ospite, ma poi finisce per perdere la palla complice un rimpallo sfortunato.

18' - Fontanarosa, in acrobazia, prova a correggere verso la porta il cross di Asllani: nulla da fare.

15' - Asllani calcia alto! Bella la preparazione del tiro dell'albanese, che manda a vuoto Careccia con una finta, ma poi spedisce il pallone alto dal limite dell'area.

13' - Raimondi non ha difficoltà a recuperare il pallone piovuto in area. Pallone inarrivabile per Mkhitaryan, il destinatario.

12' - L'Inter non trova varchi verticali, allora prova a sorprendere gli avversari facendo viaggiare veloce la palla da destra verso sinistra e viceversa.

11' - La Pergolettese prova a imbastire la prima manovra offensiva, che si perde subito per via di un'imprecisione tecnica.

10' - Ancora Bisseck di testa! Stesso epilogo di prima: il tedesco non riesce a centrare lo specchio.

10' - Correa danza sulla linea di fondo, saltandone due ma Lambrughi recupera e lo ferma in corner.

9' - E' l'Inter che fa la partita, come da copione. Pergolettese, che oggi gioca a specchio, tutta rintanata nella sua metà campo.

7' - Fontanarosa tenta un'imbucata in area per Mkhitaryan, sorpreso dalla giocata dell'ex Cosenza. La palla scivola in fallo di fondo.

5' - Da quinto a quinto, non riesce l'iniziativa dell'Inter: Carlos Augusto non può domare il cambio di gioco impreciso di Kamate.

4' - Correa spintona Tonoli a metà campo: inevitabile il fischio contro il Tucu dell'arbitro.

3' - Bisseck si sgancia bene in area di rigore e arriva prima di tutti sul cross calibrato in mezzo dalla bandierina: la conclusione di testa del tedesco termina alta.

3' - Asllani mette in mezzo un cross, lo allunga in corner un giocatore ospite. Corner per l'Inter, il primo della partita.

3' - Taremi va via di slancio, lo mette giù un avversario a pochi passi dall'area di rigore.

2' - Zielinski combina con Bisseck, poi detta il passaggio di ritorno che non arriva. L'Inter ricomincia da capo con Asllani che si appoggia su Martinez.

1' - Primo pallone per l'Inter, in campo con le maglie dell'allenamento con il numero sul petto. Pergolettese con la divisa classica gialloazzurra.

18.30 - Fischio d'inizio di Andrea Calzavara, è cominciata Inter-Pergolettese!

18.20 - Anche se il contesto è familiare e l'avversario di due categorie inferiore, c'è curiosità per vedere come si muoverà Piotr Zielinski, l'osservato numero uno stasera nel suo debutto in nerazzurro.

18.15 - Per questo appuntamento, Simone Inzaghi lancia dal 1' Piotr Zielinski, al suo esordio assoluto con i nerazzurri: con il polacco, in mezzo al campo, c'è anche Asllani, oltre al confermatissimo Mkhitaryan. In attacco, seconda da titolare per Taremi in coppia con Correa. In difesa, davanti a Martinez, Agoumé, da centrale adattato, guida la linea a tre completata da Bisseck e Fontanarosa. Sulle corsie correranno Carlos Augusto e Kamate.

18.09 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 42 Agoumé, 47 Fontanarosa; 54 Kamate, 7 Zielinski, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa. A disposizione: 12 Di Gennaro, 24 Salcedo, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Cocchi, 55 Motta, 57 Quieto, 58 Stante, 59 Topalovic, 60 Zarate. Allenatore: Simone Inzaghi.

PERGOLETTESE (3-5-2): 1 Raimondi; 2 Tonoli, 6 Lambrughi, 3 Olivieri; 5 Bignami, 8 Jaouhari, 4 Arini, 10 Careccia, 9 Cerasani; 7 Piu, 11 Anelli. A disposizione: 12 Cordaro, 13 Vanazzi, 14 Capoferri, 15 Andreoli, 16 Tacchinardi, 17 Schiavini, 18 Lecchi. Allenatore: Giovanni Mussa.

Arbitro: Andrea Calzavara.

Assistenti: Zanellati - Sicurello.

Ancora a porte chiuse, ma davanti alle telecamere accese. L'Inter si esibisce per la prima volta quest'estate live di fronte ai suoi tifosi che potranno vederla in streaming sui canali ufficiali del club milanese (sito, canale Youtube e app) sfidare la Pergolettese, squadra che milita in Serie C. E' la seconda uscita della pre-season dei nerazzurri, che mercoledì scorso hanno battuto in rimonta il Lugano, sempre al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!