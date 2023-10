Hakan Calhanoglu analizza ai microfoni di Sportitalia il successo dell'Inter sul Benfica. "Nel primo tempo abbiamo controllato la partita per non spendere tante energie. Abbiamo gestito bene e poi forzato nel secondo. Abbiamo meritato di vincere. Giochiamo ogni tre giorni, dovevamo essere intelligenti e lo abbiamo fatto. Dovevamo fare il secondo e terzo gol, non sono entrati ma siamo contenti lo stesso", il giudizio del centrocampista turco.