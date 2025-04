La vendita dei biglietti per Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League, in programma a San Siro martedì 6 maggio alle 21, corre verso il sold out. L'invito che il club milanese estende ai suoi tifosi è quello di monitorare quotidianamente il sito inter.it/tickets per vedere l'eventuale disponibilità di tagliandi.

"Sulla pagina riservata alla vendita dei biglietti per Inter-Barcellona, infatti, verranno rimessi in vendita tagliandi che torneranno a essere disponibili. Il sito dell'Inter è l'unico canale ufficiale di vendita per i biglietti: per tutti l'invito è quello di diffidare da qualsiasi annuncio o sito alternativo o di rivendita.

Per la partita in questione non è consentito il cambio nominativo. Qualsiasi biglietto acquistato al di fuori del circuito ufficiale nerazzurro non sarà perciò valido e utilizzabile, e rappresenterà di fatto una truffa.

Il match è in programma alle 21:00 di martedì 6 maggio: l'invito per tutti i tifosi in possesso di biglietto sarà quello di recarsi al Meazza con largo anticipo, per completare tutte le operazioni di controllo prima dell'ingresso.

Il Club si riserva di comunicare nei prossimi giorni ulteriori informazioni utili per la partita", si legge.

