Entra nel vivo la trattativa che potrebbe portare Francesco Acerbi all'Inter. In questi minuti, infatti, come testimoniato da Gianluca Di Marzio, Federico Pastorello, agente del difensore della Lazio, è arrivato nella sede nerazzurra, in Viale della Liberazione, per incontrare i dirigenti. "Sono ore calde per il mercato dell'Inter, club alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Nelle ultime ore sono salite molto le quotazioni di Francesco Acerbi, calciatore in uscita dalla Lazio di Maurizio Sarri", si legge sul sito del giornalista di Sky Sport.