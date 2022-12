Romelu Lukaku sta decisamente meglio, si tratta solo di trovare la condizione migliore. In casa Inter non esiste dubbio sul fatto che la preparazione sia responsabile, perché anche il primo anno all'Inter impiegò del tempo a entrare in forma. A pesare è stato il suo primo infortunio muscolare serio, che si è rivelato peggio del previsto, ma oggi l'attaccante si candida a essere totalmente a disposizione per il ritorno in campo a gennaio.

Nessun accordo con il Chelsea per un possibile nuovo prestito. Bisognerà valutare le intenzioni degli inglesi che rispetto all'estate scorsa hanno cambiato allenatore e bisognerà anche capire le sue intenzioni.