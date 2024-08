L'affare che dovrebbe portare Tomas Palacios all'Inter non è ancora chiuso, nonostante il giocatore abbia già sostenuto le visite mediche a Milano. L'annuncio, quasi a sorpresa, arriva per bocca di Daniel Vila, presidente dell'Independiente Rivadavia, protagonista durante la conferenza stampa di presentazione del neo allenatore Alfredo Berti: "Oggi si definisce la trattativa e si capirà se Tomas Palacios andrà all'Inter o tornerà all'Independiente", le dichiarazioni del numero uno del club di Mendoza.

"Devo analizzare tutto dall'interno, penso che il mercato sia fatto - le parole di Berti -. In questo momento non penso ai rinforzi ma piuttosto a vedere come stanno i giocatori".

