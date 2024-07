Arriva dal Portogallo una notizia per certi versi clamorosa: Suning Holdings Group è pronta a tornare nel calcio europeo. Spostando le sue mire dall'Italia alla terra lusitana, visto che, secondo quanto appurato da A Bola e dal portale Zerozero.pt che citano fonti vicine alla trattativa, il gruppo di Nanchino è pronto a investire 80 milioni di euro per rilevare il Portimonense, club della massima divisione portoghese. L'accordo prevede anche l'acquisto del complesso sportivo dell'Autódromo de Portimão, centro di allenamento della squadra Under 23.

Tutti i dettagli dovrebbero essere risolti entro il 2025. Il passaggio tra l'attuale proprietà di Theo Fonseca e Rodiney Sampaio e i subentranti avverrà nell'arco di 12 mesi. Edgar Vilaça, direttore finanziario del Portimonense e uno dei principali attori di queste trattative, assumerà la gestione della società durante questo periodo. Chiusa forzatamente l'avventura all'Inter, la famiglia Zhang si appresta quindi a presentarsi dalla porta principale nel mondo del calcio scegliendo l'Algarve come meta.





