L'Inter, come noto, continua ad attendere la risposta definitiva di Milan Skriniar all'offerta per il rinnovo del contratto e al momento non ci sono indicazioni circa un possibile mancato accordo tra le parti. A ogni modo, il Paris Saint-Germain non ha ancora definitivamente mollato la presa. Secondo quanto rivela Le10Sport, il direttore sportivo dei parigini, Luis Campos, sarebbe stato pronto a sferrare un altro attacco a gennaio ma l'evoluzione della situazione, unita alla qualificazione dell'Inter agli ottavi di Champions League (che ha rafforzato finanziariamente il club), riducono al minimo le speranze di un arrivo a Parigi dello slovacco. Soprattutto se prima di gennaio dovesse arrivare la firma sul rinnovo con i nerazzurri.