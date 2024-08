E' già giunta ai titoli di coda l'esperienza al River Plate di Franco Carboni. I piani dei Millonarios, evidentemente, sono cambiati con l’avvicendamento in panchina tra Martin Demichelis e Marcelo Gallardo, motivo per cui il laterale argentino è pronto a dire addio dopo appena un mese e mezzo per approdare a titolo temporaneo al Venezia. Secondo Juan Cortes, giornalista di Tyc Sports, "l'Inter ha chiesto al River l'immediato reinserimento del calciatore e il modo in cui hanno gestito la cosa non è piaciuto".

Finalmente Franco Carboni se va cedido por el Inter a Venezia de la serie A Italia. El club italiano le solicitó a River la inmediata restitución del futbolista y no cayeron bien las formas de manejarse. — Juan Cortese (@juancortese) August 22, 2024

