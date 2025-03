Non è un caso che le carriere di Simone Inzaghi e Antonio Conte siano costellate di successi. A dirlo è Ciro Immobile, attaccante del Besiktas che in passato ha lavorato con entrambi: "Con rispetto parlando, sono due matti, se si possono definire così - ha detto scherzando l'ex Lazio a Sky Sport -. Ho avuto la fortuna di essere allenato da tutti e due: in maniere diverse, sono due allenatori meticolosi, votati completamente al sacrificio e alla vittoria. E questo si rispecchia nelle loro squadre (Inter e Napoli, ndr), per questo lotteranno fino alla fine".

Parlando di un eventuale futuro in panchina, Immobile non si è voluto sbilanciare: "Non lo so, è dura, ora sono ancora nella 'modalità giocatore'. Ne parlavo qualche giorno fa con Joao Mario (suo compagno in Turchia, ndr), dicendogli che i più grandi allenatori della storia sono centrocampisti: Ancelotti, Guardiola, Conte.. Solo Inzaghi è diverso. E' la verità, vediamo, ora è presto per parlarne".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!