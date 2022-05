69' - Deve lasciare il campo Di Francesco, colpito duro da Skriniar: dentro Cutrone. In campo anche Ismajli per Stulac.

70' - Triplice cambio per Inzaghi: Vidal rileva Calhanoglu, Dzeko al posto di Lautaro e D'Ambrosio per Dimarco.

81' - Incredibile ripartenza cinque contro due buttata via per il passaggio di Brozovic non controllato da Dzeko.

90' - Blitz dell'Inter, lancio di Darmian in area e Sanchez in spaccata manda alto.

92' - Palo di Dzeko! Grande giocata solo contro tutti del bosniaco che salta un uomo e prova a punire Vicario in uscita, il montante dice no.

L’Empoli, come avvenuto tre anni fa, decide di recitare il ruolo dello spauracchio capace di rendere indigesta la serata all’Inter. Ma anche questa volta, la squadra nerazzurra se ne esce nel migliore dei modi: gli uomini di Simone Inzaghi ottengono un successo pesantissimo per 4-2 ai danni della squadra di Aurelio Andreazzoli, una vittoria che permette all’Inter di mettere momentaneamente la freccia sul Milan al comando della classifica. Una serata che era iniziata nel peggiore dei modi, con l'Empoli che si porta avanti inaspettatamente di due reti e un'Inter che prova ad attaccare senza però creare azioni efficaci. Occorre un autogol di Simone Romagnoli per sbloccare la situazione, prima che Lautaro Martinez si scateni con una doppietta che ribalta la situazione, prima del gol in pieno recupero di Alexis Sanchez che suggella vittoria e sorpasso in classifica.

19.53 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.52 - Sono 69.959 gli spettatori presenti a San Siro

19.51 - Inter ed Empoli tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

INTERVALLO – Impossibile davvero sintetizzare in poche righe quanto avvenuto in questi primi 45 minuti: un concentrato di adrenalina, emozioni, errori di ogni genere, conclusosi con le due squadre sul 2-2. L’Empoli fa capire di non voler recitare al ruolo di agnello sacrificale e anzi dopo sei minuti gela i nerazzurri col vantaggio di Andrea Pinamonti che in qualche modo manda in tilt gli avversari, incapaci di creare veri pericoli nonostante il dominio nella metà campo. Finisce che l’Empoli trova il gol del raddoppio con Asllani, ma poi è veemente la reazione interista che culmina prima nell’autorete di Romagnoli poi nel raddoppio firmato al 45esimo da Lautaro Martinez. In mezzo, tante decisioni discutibili dell’arbitro Manganiello.

48' pt - Manganiello fischia la fine di un primo tempo elettrizzante: Inter e Empoli a riposo ul 2-2 dopo 45 minuti incredibili.

46' pt - Due minuti di recupero.

IL GOL DI LAUTARO: Su cross di Calhanoglu, il Toro arriva con tutta la potenza di questo pianeta e spacca la porta di Vicario. Pareggio anche qui passato sotto il controllo del Var.

45' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!!

44' - Lautaro non arriva sul pallone di Perisic, poi Barella calcia al volo mandando alto di poco

43' - San Siro è una bolgia, Inzaghi una iena dopo un nuovo fallo non sanzionato da Manganiello.

41' - Dopo controllo Var, la rete è stata convalidata.

40' - AUTOGOL DI ROMAGNOLI! PARTITA RIAPERTA! Goffo rinvio del capitano biancoazzurro sul cross di Dimarco, palla alle spalle di Vicario.

39' - Fallaccio di Parisi su Dumfries, Manganiello non estrae il cartellino giallo.

39' - Altro potenziale pericolo per l'Empoli, Pinamonti però sbaglia l'appoggio e De Vrij libera.

36' - Incessante il sostegno della Nord, del quale però l'Inter non beneficia: altro attacco sciupato da Dumfries.

33' - Confusione totale per l'Inter, persi malamente due palloni nella metà campo empolese.

31' - Barella viene ribaltato in area, Manganiello lascia proseguire. Proteste veementi

28' - Incredibile, raddoppio dell'Empoli! Asllani, lanciato alla perfezione, riesce ad agganciare la palla e dopo aver eluso la marcatura di De Vrij supera Handanovic in uscita.

27' - Ripartnza dell'Empoli sprecata per il mancato controllo di Fiamozzi, palla in fallo laterale.

24' - Dopo l'on field review, Manganiello torna sui suoi passi: niente rigore.

22' - Calcio di rigore per l'Inter! Barella atterrato da Parisi, Manganiello dopo un po' indica il dischetto. Si controlla al Var.

22' - Barella manda in porta Dumfries, il cui tiro finisce fuori. Proteste per un fallo in area sull'olandese non sanzionato da Manganiello.

21' - Perisic crossa, Lautaro arriva sul pallone deviato da un difensore ma di testa manda alto.

20' - Barella affonda sulla destra, cross intercettato dalla difesa.

17' - Due corner di fila per l'Inter. Sul secondo colpo di testa di Lautaro che non inquadra la porta.

15' - Gran palla di Dumfries a servire Barella il cui tiro potente finisce fuori di poco, ma c'era offside

13' - Inter che sembra non trovare il bandolo della matassa, Empoli che fa la sua degna partita.

10' - Zurkowski, servito da Pinamonti, trova la rete ma Manganiello annulla per offside. Banti al Var conferma.

9' - Torre di Dumfries per De Vrij che da buona posizione cicca il pallone.

8' - Inter che prova a riorganizzarsi: punizione dalla linea dei 22 metri.

5' - Empoli in vantaggio! Pinamonti! Clamoroso contropiede dei toscani, lancio dalla destra di Zurkowski per l'attaccante che in scivolata mette la palla lì dove Handanovic non può arrivare. Pinamonti mantiene fede alla promessa e non esulta

4' - Incomprensione Luperto-Pinamonti, palla regalata all'Inter.

2' - Brutto pallone perso da Dumfries, poi fallo di Calhanoglu su Bandinelli.

18.46 - Sarà dell'Empoli il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.45 - Handanovic e Romagnoli davanti a Manganiello per il sorteggio.

18.44 - Le due squadre guadagnano il campo per il pre-partita.

18.41 - Arriva il momento della premiazione di Marcelo Brozovic, nominato EA Sports Player of the Month.

18.32 - Riscaldamento concluso, le due squadre giungono negli spogliatoi. Fra pochi minuti calcio d'inizio per Inter-Empoli.

